Трехкратный победитель ЛЧ Себальос покинул "Реал"

Соглашение с 29-летним игроком было завершено по обоюдному согласию. Его контракт действовал до лета 2027 года.

Себальос является воспитанником "Бетиса" и представлял "Реал" с 2017 года. В составе команды он провел 215 матчей, забил семь голов. С "королевским клубом" Себальос выиграл по разу Кубок страны и Межконтинентальный кубок, дважды - чемпионат и Суперкубок Испании, трижды - Суперкубок УЕФА, Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира.