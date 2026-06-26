Трехкратный победитель ЛЧ Себальос покинул "Реал"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Полузащитник Дани Себальос покинул мадридский «Реал».
- Соглашение с игроком было завершено по обоюдному согласию.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Полузащитник Дани Себальос покинул мадридский "Реал", сообщается на сайте футбольного клуба.
Соглашение с 29-летним игроком было завершено по обоюдному согласию. Его контракт действовал до лета 2027 года.
Себальос является воспитанником "Бетиса" и представлял "Реал" с 2017 года. В составе команды он провел 215 матчей, забил семь голов. С "королевским клубом" Себальос выиграл по разу Кубок страны и Межконтинентальный кубок, дважды - чемпионат и Суперкубок Испании, трижды - Суперкубок УЕФА, Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира.