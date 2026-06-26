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Трехкратный победитель ЛЧ Себальос покинул "Реал" - РИА Новости Спорт, 26.06.2026
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Футбол
 
21:22 26.06.2026
Трехкратный победитель ЛЧ Себальос покинул "Реал"

Трехкратный победитель ЛЧ Себальос покинул "Реал" за год до истечения контракта

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкДаниель Себальос
Даниель Себальос - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Полузащитник Дани Себальос покинул мадридский «Реал».
  • Соглашение с игроком было завершено по обоюдному согласию.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Полузащитник Дани Себальос покинул мадридский "Реал", сообщается на сайте футбольного клуба.
Соглашение с 29-летним игроком было завершено по обоюдному согласию. Его контракт действовал до лета 2027 года.
Себальос является воспитанником "Бетиса" и представлял "Реал" с 2017 года. В составе команды он провел 215 матчей, забил семь голов. С "королевским клубом" Себальос выиграл по разу Кубок страны и Межконтинентальный кубок, дважды - чемпионат и Суперкубок Испании, трижды - Суперкубок УЕФА, Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира.
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