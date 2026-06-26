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Рафинья находится в конфликте с отцом из-за финансов, пишут СМИ - РИА Новости Спорт, 26.06.2026
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Футбол
 
10:12 26.06.2026
Рафинья находится в конфликте с отцом из-за финансов, пишут СМИ

Leo Dias: Рафинья находится в конфликте со своим отцом из-за финансовых вопросов

© Соцсети футболистаРафинья
Рафинья - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© Соцсети футболиста
Рафинья. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Футболист "Барселоны" и сборной Бразилии Рафинья находится в конфликте с отцом из-за финансовых вопросов, пишет портал Leo Dias.
  • Конфликт начался после перехода игрока в "Барселону" в 2022 году, когда выяснилось, что большая часть доходов от рекламных контрактов и зарплаты футболиста получала сторона отца.
  • Рафинья не рассматривает вариант с отъездом в чемпионат Саудовской Аравии, несмотря на высокие зарплаты в лиге, и в летнее трансферное окно отклонил предложения оттуда.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Футболист испанской "Барселоны" и сборной Бразилии Рафинья находится в конфликте со своим отцом из-за финансовых вопросов, сообщает портал Leo Dias.
Ранее СМИ сообщили, что Рафинья может покинуть "Барселону" в летнее трансферное окно и перейти в один из клубов чемпионата Саудовской Аравии ради более высокой заработной платы для "решения финансовых проблем".
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По информации источника, конфликт из-за финансов начался в 2022 году после перехода футболиста из английского "Лидса" в "Барселону" со значительным повышением заработной платы. После переезда в Испанию Рафинья совместно с супругой заинтересовались покупкой особняка стоимостью около 10 миллионов евро, но после подсчетов жена футболиста узнала, что у него недостаточно средств для покупки данной недвижимости.
Заинтересовавшись причинами нехватки средств, жена игрока выяснила, что около 80% доходов от рекламных контрактов получал отец футболиста Рафаэл Беллоли, когда сам игрок забирал около 20%. Также значительная часть зарплаты футболиста также переводилась на счета отца, который вел дела сына. Произошедшая ситуация вызвала возмущение супруги спортсмена и привела к пересмотру финансовых отношений между отцом и сыном, что повело за собой напряжение и конфронтацию между сторонами. На фоне инцидента Рафинья прекратил деловые отношения с отцом.
По данным портала, Рафинья не рассматривает вариант с отъездом в чемпионат Саудовской Аравии, несмотря на высокие зарплаты в лиге. В летнее трансферное окно, как отмечается, нападающий и руководство "Барселоны" отклонили предложения из Саудовской Аравии.
Рафинье 29 лет. Он выступает в составе "Барселоны" с лета 2022 года, его действующий контракт с командой рассчитан до июня 2028 года. В прошедшем сезоне он сыграл в составе команды 33 матча и забил 21 гол. На данный момент игрок принимает участие в чемпионате мира в составе сборной Бразилии. Его национальная команда вышла в плей-офф турнира и на стадии 1/16 финала сыграет против сборной Японии 29 июня.
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