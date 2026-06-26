Краткий пересказ от РИА ИИ Футболист "Барселоны" и сборной Бразилии Рафинья находится в конфликте с отцом из-за финансовых вопросов, пишет портал Leo Dias.

Конфликт начался после перехода игрока в "Барселону" в 2022 году, когда выяснилось, что большая часть доходов от рекламных контрактов и зарплаты футболиста получала сторона отца.

Рафинья не рассматривает вариант с отъездом в чемпионат Саудовской Аравии, несмотря на высокие зарплаты в лиге, и в летнее трансферное окно отклонил предложения оттуда.

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Футболист испанской "Барселоны" и сборной Бразилии Рафинья находится в конфликте со своим отцом из-за финансовых вопросов, сообщает портал Футболист испанской "Барселоны" и сборной Бразилии Рафинья находится в конфликте со своим отцом из-за финансовых вопросов, сообщает портал Leo Dias

Ранее СМИ сообщили, что Рафинья может покинуть " Барселону " в летнее трансферное окно и перейти в один из клубов чемпионата Саудовской Аравии ради более высокой заработной платы для "решения финансовых проблем".

По информации источника, конфликт из-за финансов начался в 2022 году после перехода футболиста из английского "Лидса" в "Барселону" со значительным повышением заработной платы. После переезда в Испанию Рафинья совместно с супругой заинтересовались покупкой особняка стоимостью около 10 миллионов евро, но после подсчетов жена футболиста узнала, что у него недостаточно средств для покупки данной недвижимости.

Заинтересовавшись причинами нехватки средств, жена игрока выяснила, что около 80% доходов от рекламных контрактов получал отец футболиста Рафаэл Беллоли, когда сам игрок забирал около 20%. Также значительная часть зарплаты футболиста также переводилась на счета отца, который вел дела сына. Произошедшая ситуация вызвала возмущение супруги спортсмена и привела к пересмотру финансовых отношений между отцом и сыном, что повело за собой напряжение и конфронтацию между сторонами. На фоне инцидента Рафинья прекратил деловые отношения с отцом.

По данным портала, Рафинья не рассматривает вариант с отъездом в чемпионат Саудовской Аравии, несмотря на высокие зарплаты в лиге. В летнее трансферное окно, как отмечается, нападающий и руководство "Барселоны" отклонили предложения из Саудовской Аравии.