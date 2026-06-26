Краткий пересказ от РИА ИИ Вратарь футбольного клуба "Крылья Советов" Сергей Песьяков назвал Матвея Сафонова из "Пари Сен-Жермен" одним из двух лучших голкиперов мира.

Матвей Сафонов в прошлом сезоне был основным вратарем "ПСЖ" и помог команде выиграть Лигу чемпионов, чемпионат Франции, Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок.

Песьяков высоко оценивает таланты Сафонова и считает, что он входит в топ лучших вратарей мира наряду с Давидом Райей, Тибо Куртуа и Эмилиано Мартинес.

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости, Андрей Михайлов. Вратарь футбольного клуба "Крылья Советов" Сергей Песьяков в разговоре с РИА Новости назвал соотечественника Матвея Сафонова из французского "Пари Сен-Жермен" одним из двух лучших голкиперов мира.

Сафонов в прошлом сезоне был основным вратарем "ПСЖ" и помог команде второй раз подряд выиграть Лигу чемпионов . Также вместе с россиянином парижане выиграли чемпионат Франции , а также завоевали Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок. Голкипер принял участие в 27 матчах во всех турнирах, 12 раз сыграв на ноль.

"Матвея знаю достаточно хорошо - человек в футбольном, да и в жизненном плане готов к самоанализу. Когда пересекались в сборной, всегда спрашивал, что думаю и как сыграть в том или ином эпизоде. Любовь к футболу и не дала ему закиснуть. На самом деле, не так долго он сидел, игровая практика была периодически", - сказал Песьяков, рассуждая о конкуренции Сафонова за место основного вратаря "ПСЖ".

"Если про Матвея вкратце говорить, я на первой тренировке в сборной все понял про него. Это большой талантище. Весь спектр вратарских навыков у него блестящий. Если голова будет на месте, все будет хорошо", - продолжил он.