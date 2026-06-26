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Песьяков назвал Сафонова одним из двух лучших вратарей мира - РИА Новости Спорт, 26.06.2026
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Футбол
 
12:03 26.06.2026

Песьяков назвал Сафонова одним из двух лучших вратарей мира

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкМатвей Сафонов
Матвей Сафонов - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Матвей Сафонов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вратарь футбольного клуба "Крылья Советов" Сергей Песьяков назвал Матвея Сафонова из "Пари Сен-Жермен" одним из двух лучших голкиперов мира.
  • Матвей Сафонов в прошлом сезоне был основным вратарем "ПСЖ" и помог команде выиграть Лигу чемпионов, чемпионат Франции, Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок.
  • Песьяков высоко оценивает таланты Сафонова и считает, что он входит в топ лучших вратарей мира наряду с Давидом Райей, Тибо Куртуа и Эмилиано Мартинес.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости, Андрей Михайлов. Вратарь футбольного клуба "Крылья Советов" Сергей Песьяков в разговоре с РИА Новости назвал соотечественника Матвея Сафонова из французского "Пари Сен-Жермен" одним из двух лучших голкиперов мира.
Сафонов в прошлом сезоне был основным вратарем "ПСЖ" и помог команде второй раз подряд выиграть Лигу чемпионов. Также вместе с россиянином парижане выиграли чемпионат Франции, а также завоевали Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок. Голкипер принял участие в 27 матчах во всех турнирах, 12 раз сыграв на ноль.
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"Матвея знаю достаточно хорошо - человек в футбольном, да и в жизненном плане готов к самоанализу. Когда пересекались в сборной, всегда спрашивал, что думаю и как сыграть в том или ином эпизоде. Любовь к футболу и не дала ему закиснуть. На самом деле, не так долго он сидел, игровая практика была периодически", - сказал Песьяков, рассуждая о конкуренции Сафонова за место основного вратаря "ПСЖ".
"Если про Матвея вкратце говорить, я на первой тренировке в сборной все понял про него. Это большой талантище. Весь спектр вратарских навыков у него блестящий. Если голова будет на месте, все будет хорошо", - продолжил он.
Собеседник агентства отметил, что высоко котирует соотечественника даже на уровне лучших голкиперов мира. "Он, конечно, входит в топ лучших вратарей. Я бы даже сказал, что в двойку - там он и Давид Райя (вратарь сборной Испании и английского "Арсенала" - ред.). Также Тибо Куртуа и Эмилиано Мартинес тоже уровень держат", - резюмировал Песьяков.
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ФутболСпортФранцияИспанияМатвей СафоновСергей ПесьяковТибо КуртуаПари Сен-Жермен (ПСЖ)Крылья СоветовАрсенал (Лондон)Лига чемпионов 2025-2026Чемпионат Франции по футболу (Лига 1)
 
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