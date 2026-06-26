Допрос экс-гендиректора "Торпедо" пройдет в закрытом режиме

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Симоновский суд Москвы проведет допрос бывшего генерального директора футбольного клуба «Торпедо» Валерия Скородумова в закрытом режиме по делу о подкупе спортивных судей.
- Скородумов признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.
- Дело возбуждено в отношении Скородумова, совладельца клуба Леонида Соболева и бухгалтера команды Ирины Волковой по обвинению в подкупе 13 футбольных арбитров, повлиявшем на результаты 20 матчей Первой лиги сезона 2024–2025 годов.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Симоновский суд Москвы в закрытом режиме проведет допрос бывшего генерального директора московского футбольного клуба "Торпедо" Валерия Скородумова по делу о подкупе спортивных судей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Ранее Скородумов полностью признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. О допросе в закрытом режиме попросила защита обвиняемого.
"Просим провести судебное заседание в части допроса обвиняемого в закрытом режиме в связи с тем, что имеется наличие досудебного соглашения. Здесь присутствуют адвокаты из основного уголовного дела по обвинению судей и других участников. Просим провести в закрытом режиме в связи с тайной следствия", - отметила адвокат.
Прошение поддержал прокурор, подчеркнув, что в материалах содержатся сведения о других участниках уголовного судопроизводства, дела в отношении которых пока не рассмотрены. Ходатайство было удовлетворено.
Дело об оказании противоправного влияния на результаты матчей с участием "Торпедо" было возбуждено в отношении Скородумова, совладельца клуба Леонида Соболева и бухгалтера команды Ирины Волковой. Речь в нем идет о подкупе 13 футбольных арбитров, повлиявшем на результаты 20 матчей Первой лиги (ФНЛ, второй по значимости дивизион в России после РПЛ) сезона 2024-2025 годов. Конкретно Скородумову вменяют семь эпизодов преступления.
Суммы вознаграждений арбитрам за содействие "Торпедо" в выходе в премьер-лигу варьировались от 500 тысяч до 3 миллионов рублей в зависимости от степени важности матча. В ряде случаев предусматривалось вознаграждение спортивному судье в размере от 250 тысяч до 500 тысяч рублей за назначение им пенальти в ворота команды соперника или удаление их игрока с поля.
"Торпедо" по итогам сезона 2024-2025 заняло второе место в Первой лиге и вернулось в высший дивизион российского футбола. В июле 2025 года КДК РФС исключил автозаводцев из числа участников Российской премьер-лиги (РПЛ) за попытку организации трех договорных матчей в чемпионате. Также клуб был оштрафован на пять миллионов рублей. Решением комитета Скородумов был отстранен от деятельности, связанной с футболом, на 10 лет.