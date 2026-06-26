Медведев в стартовом раунде Уимблдона сыграет с Чиличем

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Первая ракетка России Даниил Медведев в стартовом раунде Уимблдонского турнира в Лондоне встретится с хорватским теннисистом Марином Чиличем.

Действующим чемпионом Уимблдона является итальянец Янник Синнер, который в первом раунде турнира сыграет против серба Миомира Кецмановича (51-й номер рейтинга). Уимблдон, третий в сезоне турнир Большого шлема, пройдет с 29 июня по 12 июля.