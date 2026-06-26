Медведев в стартовом раунде Уимблдона сыграет с Чиличем

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Даниил Медведев, первая ракетка России, в стартовом раунде Уимблдонского турнира встретится с хорватским теннисистом Марином Чиличем.
- Медведев посеян под восьмым номером, его лучший результат — выход в полуфинал турнира в 2023 и 2024 годах.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Первая ракетка России Даниил Медведев в стартовом раунде Уимблдонского турнира в Лондоне встретится с хорватским теннисистом Марином Чиличем.
Жеребьевка турнира прошла в пятницу. Медведев посеян под восьмым номером. Лучшим результатом россиянина является выход в полуфинал турнира в 2023 и 2024 году.
Чилич занимает 60-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) и является победителем US Open 2014 года, а также финалистом Уимблдона-2017.
Действующим чемпионом Уимблдона является итальянец Янник Синнер, который в первом раунде турнира сыграет против серба Миомира Кецмановича (51-й номер рейтинга). Уимблдон, третий в сезоне турнир Большого шлема, пройдет с 29 июня по 12 июля.
Другие результаты жеребьевки матчей первого раунда:
Александр Зверев (Германия, 2) - Александр Блокс (Бельгия);
Феликс Оже-Альяссим (Канада, 3) - Александр Шевченко (Казахстан);
Бен Шелтон (США, 4) - Отто Виртанен (Финляндия);
Алекс де Минаур (Австралия, 5) - Роман Бурручага (Аргентина);
Тейлор Фриц (США, 6) - Джек Дрейпер (Великобритания);
Новак Джокович (Сербия, 7) - У Ибин (Китай);
Александр Бублик (Казахстан, 10) - Танаси Коккинакис (Австралия).