В Минздраве рассказали, кого заменит искусственный интеллект

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"Поэтому здесь вопрос, кто выживет. Мы сегодня уже не должны говорить, что выживут те, кто пользуется искусственным интеллектом. Пользоваться будут все. Вот выживут те, кто будет думать, рассуждать и критически относиться. А вот кто не будет думать, вот этих точно искусственный интеллект заменит", - сказал Шляхто.