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В Минздраве рассказали, кого заменит искусственный интеллект - РИА Новости, 26.06.2026
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14:36 26.06.2026
В Минздраве рассказали, кого заменит искусственный интеллект

Врач Шляхто заявил, что ИИ заменит тех, кто не будет думать и критически мыслить

© Shutterstock/FOTODOM / GorodenkoffЛекция по ИИ
Лекция по ИИ - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© Shutterstock/FOTODOM / Gorodenkoff
Лекция по ИИ . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Главный внештатный кардиолог Минздрава заявил, что искусственный интеллект заменит тех людей, которые не будут думать, рассуждать и критически мыслить.
  • По его словам, качество аналитических докладов улучшается благодаря использованию ИИ, но важно не потерять способность критически мыслить и рассуждать.
  • Шляхто подчеркнул важность применения искусственного интеллекта в медицине, особенно в удаленных регионах России.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн - РИА Новости. Искусственный интеллект заменит тех людей, которые не будут думать, рассуждать и критически мыслить, заявил генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра имени В.А. Алмазова Минздрава РФ, главный внештатный кардиолог министерства здравоохранения России Евгений Шляхто.
В ходе сессии ПМЮФ он рассказал, что при чтении аналитических докладов он сразу видит, кто пользуется ИИ, так как качество документов улучшается, но очень важно не потерять способность критически мыслить и рассуждать.
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"Поэтому здесь вопрос, кто выживет. Мы сегодня уже не должны говорить, что выживут те, кто пользуется искусственным интеллектом. Пользоваться будут все. Вот выживут те, кто будет думать, рассуждать и критически относиться. А вот кто не будет думать, вот этих точно искусственный интеллект заменит", - сказал Шляхто.
По его словам, искусственный интеллект необходим в медицине, особенно это важно для удаленных регионов России, где нет доступности, квалификации, соответствующих служб.
"Мы получили больного одного из регионов Ленинградской области с разрывом аорты. Где, ну просто там счастливый случай, он остался живой, и он поступил когда в больницу, где не было КТ, но по рентгену искусственный интеллект сказал, что здесь есть изменения. Врач на это не обратил внимания, а искусственный интеллект сказал, что есть изменения, что нужно дополнительное исследование", - пояснил Шляхто.
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