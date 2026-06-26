Арда Гюлер признан лучшим игроком матча ЧМ против команды США

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Полузащитник мадридского "Реала" и сборной Турции Арда Гюлер признан лучшим футболистом матча третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2026 года против команды США, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).

Он стал самым молодым игроком в истории сборной Турции, отличившимся на чемпионате мира. Он превзошел достижение хавбека Эмре Белезоглу (21 год 275 дней), который забил мяч в матче против команды Коста-Рики на мировом первенстве 2002 года.