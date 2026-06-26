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Сборная Турции обыграла команду США в матче группового этапа ЧМ - РИА Новости Спорт, 26.06.2026
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Футбол
 
07:25 26.06.2026
Сборная Турции обыграла команду США в матче группового этапа ЧМ

Гол Айхана в конце помог сборной Турции вырвать победу в матче ЧМ с командой США

© Соцсети ЧМ-2026Кубок мира по футболу
Кубок мира по футболу - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© Соцсети ЧМ-2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сборная Турции обыграла команду США в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2026 года со счетом 3:2.
  • Арда Гюлер стал самым молодым игроком в истории сборной Турции, забившим гол на чемпионате мира.
  • Сборная США потерпела первое поражение на турнире и встретится с командой Боснии и Герцеговины в 1/16 финала.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Сборная Турции обыграла команду США в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2026 года.
Встреча группы D прошла в Лос-Анджелесе и завершилась со счетом 3:2 в пользу сборной Турции, в составе которой отличились Арда Гюлер (10-я минута), Барыш Йылмаз (31) и Каан Айхан (90+8). У команды США голы забили Остон Трасти (3) и Себастьян Берхалтер (49).
Сборная США на ЧМ-2026 - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
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Забивший гол Гюлер (21 год 120 дней) стал самым молодым игроком в истории сборной Турции, отличившимся на чемпионате мира. Он превзошел достижение хавбека Эмре Белезоглу (21 год 275 дней), который забил мяч в матче против команды Коста-Рики на мировом первенстве 2002 года.
Сборная США (6 очков), ранее обеспечившая себе выход в плей-офф домашнего чемпионата мира с первого места, потерпела первое поражение на турнире. Команда Турции (3), которая после второго тура лишилась шансов на выход в плей-офф, выиграла первый матч на мировом первенстве 2026 года и осталась четвертой.
Сборная США в 1/16 финала встретится с командой Боснии и Герцеговины 1 июля в Сан-Франциско.
ЧМ по футболу 2026
26 июня 2026 • начало в 05:00
Завершен
Турция
3 : 2
США
10‎’‎ • Арда Гюлер
(Барыш Йылмаз)
31‎’‎ • Барыш Йылмаз
(Оркун Кекчю)
90‎’‎ • Каан Айхан
03‎’‎ • Остон Трасти
(Себастьян Берхалтер)
49‎’‎ • Себастьян Берхалтер
Календарь Турнирная таблица История встреч
 
ФутболСпортТурцияСШАЛос-АнджелесБарыш ЙылмазАрда ГюлерКаан АйханЧМ по футболу 2026
 
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