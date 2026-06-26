Сборная Турции обыграла команду США в матче группового этапа ЧМ

Краткий пересказ от РИА ИИ Сборная Турции обыграла команду США в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2026 года со счетом 3:2.

Арда Гюлер стал самым молодым игроком в истории сборной Турции, забившим гол на чемпионате мира.

Сборная США потерпела первое поражение на турнире и встретится с командой Боснии и Герцеговины в 1/16 финала.

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Сборная Турции обыграла команду США в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2026 года.

Встреча группы D прошла в Лос-Анджелесе и завершилась со счетом 3:2 в пользу сборной Турции , в составе которой отличились Арда Гюлер (10-я минута), Барыш Йылмаз (31) и Каан Айхан (90+8). У команды США голы забили Остон Трасти (3) и Себастьян Берхалтер (49).

Забивший гол Гюлер (21 год 120 дней) стал самым молодым игроком в истории сборной Турции, отличившимся на чемпионате мира. Он превзошел достижение хавбека Эмре Белезоглу (21 год 275 дней), который забил мяч в матче против команды Коста-Рики на мировом первенстве 2002 года.

Сборная США (6 очков), ранее обеспечившая себе выход в плей-офф домашнего чемпионата мира с первого места, потерпела первое поражение на турнире. Команда Турции (3), которая после второго тура лишилась шансов на выход в плей-офф, выиграла первый матч на мировом первенстве 2026 года и осталась четвертой.