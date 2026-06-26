Дембеле оформил самый быстрый хет-трик на ЧМ с 1954 года

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Обладатель "Золотого мяча" француз Усман Дембеле забил три гола в первом тайме матча против норвежцев и стал автором самого быстрого хет-трика с момента старта матча чемпионата мира по футболу с 1954 года.