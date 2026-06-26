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Дембеле оформил самый быстрый хет-трик на ЧМ с 1954 года - РИА Новости Спорт, 26.06.2026
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Футбол
 
23:03 26.06.2026 (обновлено: 23:04 26.06.2026)
Дембеле оформил самый быстрый хет-трик на ЧМ с 1954 года

Дембеле оформил самый быстрый хет-трик со старта матча ЧМ по футболу с 1954 года

© Соцсети футболистаУсман Дембеле
Усман Дембеле - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© Соцсети футболиста
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Усман Дембеле забил три гола в первом тайме матча чемпионата мира по футболу и стал автором самого быстрого хет-трика с момента старта матча с 1954 года.
  • Дембеле понадобилось 32 минуты, чтобы забить три гола, и он стал первым игроком за 32 года, оформившим хет-трик в первом тайме матча мундиаля.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Обладатель "Золотого мяча" француз Усман Дембеле забил три гола в первом тайме матча против норвежцев и стал автором самого быстрого хет-трика с момента старта матча чемпионата мира по футболу с 1954 года.
Встреча группы I проходит в Бостоне. После первого тайма счет 3:1. Дембеле отличился на 7, 20 и 32-й минутах.
ЧМ по футболу 2026
26 июня 2026 • начало в 22:00
Завершен
Норвегия
1 : 4
Франция
21‎’‎ • Тело Осгор
(Андреас Шельдеруп)
07‎’‎ • Усман Дембеле
(Килиан Мбаппе)
20‎’‎ • Усман Дембеле
(Килиан Мбаппе)
32‎’‎ • Усман Дембеле
(Орельен Тчуамени)
90‎’‎ • Дезире Дуэ
(Брэдли Барколя)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Как сообщает Opta, Дембеле оформил самый быстрый хет-трик на чемпионатах мира с 1954 года, когда австриец Эрих Пробст забил три гола в ворота команды Чехословакии к 24-й минуте. Французу же потребовалось 32 минуты. Также, по информации Squawka, Дембеле стал первым игроком за 32 года, оформившим хет-трик в первом тайме матча мундиаля.
Хет-трик Дембеле стал третьим на текущем турнире. Ранее аргентинец Лионель Месси забил три мяча в матче против сборной Алжира (3:0), а канадец Джонатан Дэвид отметился тремя голами в игре против катарцев (6:0).
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