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ВСУ атаковали здание проектно-конструкторского подразделения ЗАЭС - РИА Новости, 25.06.2026
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17:11 25.06.2026 (обновлено: 18:10 25.06.2026)
ВСУ атаковали здание проектно-конструкторского подразделения ЗАЭС

ВСУ атаковали дронами здание проектно-конструкторского подразделения ЗАЭС

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украинские дроны ударили по зданию проектно-конструкторского подразделения Запорожской АЭС.
  • Повреждения получили автомобили сотрудников, пострадавших нет.
  • Прямой угрозы безопасности нет, радиационный фон в районе станции в норме.
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Украинские дроны ударили по зданию проектно-конструкторского подразделения Запорожской АЭС, сообщила пресс-служба станции.
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"Сегодня в результате атаки беспилотных летательных аппаратов ВСУ повреждено здание проектно-конструкторского подразделения Запорожской атомной электростанции, расположенное за пределами промышленной площадки, в промышленной зоне", — говорится в публикации на платформе "Макс".
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По предварительной информации, пострадавших нет. Повреждения получили автомобили сотрудников.
Директор по коммуникациям станции Евгения Яшина добавила, что специалистов МАГАТЭ уведомили об этой атаке. По ее словам, прямой угрозы безопасности после удара нет, радиационный фон в районе объекта в норме.
АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с Энергодаром. Это самая крупная атомная станция в Европе с шестью энергоблоками мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022-го она перешла под управление российских специалистов. Генерацию на энергоблоках остановили в сентябре 2022 года, а с апреля 2024-го они находятся в режиме холодного останова.
В Москве не раз заявляли, что реальный источник угрозы для АЭС и ее работников — это безрассудные действия ВСУ, которые почти ежедневно атакуют инфраструктуру станции и Энергодара.
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