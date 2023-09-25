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Лихачев назвал безрассудные действия ВСУ источником угроз для ЗАЭС - РИА Новости, 25.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:17 25.09.2023 (обновлено: 13:46 25.09.2023)
https://ria.ru/20230925/zaes-1898480778.html
Лихачев назвал безрассудные действия ВСУ источником угроз для ЗАЭС
Лихачев назвал безрассудные действия ВСУ источником угроз для ЗАЭС - РИА Новости, 25.09.2023
Лихачев назвал безрассудные действия ВСУ источником угроз для ЗАЭС
Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев назвал безрассудные действия украинских военных единственным источником угроз для Запорожской АЭС. РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T13:17
2023-09-25T13:46
специальная военная операция на украине
магатэ
в мире
алексей лихачев
запорожская аэс
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев назвал безрассудные действия украинских военных единственным источником угроз для Запорожской АЭС."С учетом работы более чем в течение года моих товарищей, инспекторов МАГАТЭ на Запорожской атомной станции могу сказать: единственный реальный источник угроз для станции и ее работников - это безрассудные действия киевских вооруженных формирований", - сказал Лихачев, выступая в понедельник в Вене на генеральной конференции МАГАТЭ."Принципиальная позиция Российской Федерации остается неизменной: безопасность атомных объектов и установок - наш абсолютный, безусловный приоритет. Мы принимаем все необходимые меры для обеспечения ядерной и физической безопасности Запорожской АЭС", - подчеркнул он.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать Запорожскую АЭС. МАГАТЭ неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
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магатэ, в мире, алексей лихачев, запорожская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Специальная военная операция на Украине, МАГАТЭ, В мире, Алексей Лихачев, Запорожская АЭС, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Лихачев назвал безрассудные действия ВСУ источником угроз для ЗАЭС

Лихачев назвал безрассудные действия ВСУ единственным источником угроз для ЗАЭС

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев назвал безрассудные действия украинских военных единственным источником угроз для Запорожской АЭС.
"С учетом работы более чем в течение года моих товарищей, инспекторов МАГАТЭ на Запорожской атомной станции могу сказать: единственный реальный источник угроз для станции и ее работников - это безрассудные действия киевских вооруженных формирований", - сказал Лихачев, выступая в понедельник в Вене на генеральной конференции МАГАТЭ.
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
В Запорожской области назвали заявление Зеленского по ЗАЭС ложью
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"Принципиальная позиция Российской Федерации остается неизменной: безопасность атомных объектов и установок - наш абсолютный, безусловный приоритет. Мы принимаем все необходимые меры для обеспечения ядерной и физической безопасности Запорожской АЭС", - подчеркнул он.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать Запорожскую АЭС. МАГАТЭ неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
Запорожская атомная электростанция
26 августа 2022, 18:46
Инфографика
Запорожская атомная электростанцияПосмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеМАГАТЭВ миреАлексей ЛихачевЗапорожская АЭСГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
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