МАГАТЭ уведомили о новой атаке ВСУ на ЗАЭС

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВСУ атаковали здание проектно-конструкторского подразделения Запорожской АЭС дронами.
- Сотрудники МАГАТЭ уведомлены о новой атаке Киева, сообщила директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина.
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) уведомлено об атаке дронов ВСУ на здание проектно-конструкторского подразделения Запорожской АЭС, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина.
В четверг пресс-служба ЗАЭС сообщила, что ВСУ атаковали здание проектно-конструкторского подразделения станции дронами. По предварительной информации, пострадавших нет.
"Сотрудники МАГАТЭ уведомлены", - сказала Яшина.
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