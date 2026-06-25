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Apple удалила все сервисы VK из магазина приложений - РИА Новости, 25.06.2026
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11:09 25.06.2026 (обновлено: 14:18 25.06.2026)
Apple удалила все сервисы VK из магазина приложений

Apple удалила все сервисы VK из магазина приложений, включая соцсеть

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЛоготип VK
Логотип VK - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Apple удалила все сервисы VK из магазина приложений, включая соцсеть.
  • Под ограничения также попали VK Видео, VK Музыка, VK Мессенджер, Одноклассники, Mail, Юла, VK Знакомства, Дзен, Облако Mail, Маруся, VK Клипы, VK Почта.
  • Приложения, которые были ранее установлены на смартфонах, продолжат работать.
  • Песков назвал решение американской компании по меньшей мере странным, оно бьет по интересам русскоговорящих пользователей по всему миру.
  • Минцифры попросило ФАС проверить корпорацию с точки зрения соблюдения законов.
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Apple удалила все сервисы VK из магазина приложений, включая социальную сеть.
Под ограничения также попали VK Видео, VK Музыка, VK Мессенджер, Mail, Одноклассники, Юла, VK Знакомства, Дзен, Облако Mail, Маруся, VK Клипы, VK Почта. Российская компания подтвердила эту информацию.
«

"Apple удалила приложения <...> из App Store. (Они. — Прим. ред.) недоступны для скачивания и обновления на устройствах Apple", — заявили ее представители.

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Они рассказали, что все сервисы, которые были установлены ранее, продолжат работать. Однако действия американской корпорации приведут к тому, что пользователи перестанут получать push-уведомления.
В VK добавили, что Apple ввела ограничения без предупреждений, лишив россиян доступа к востребованным приложениям.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал решение американской компании по меньшей мере странным. По его словам, оно бьет по интересам русскоговорящих пользователей по всему миру.
Сложившаяся ситуация поднимает вопрос, насколько можно доверять этой площадке, отметили в Кремле, добавив, что российские ведомства вступят в контакт с Apple для получения разъяснений.
Минцифры отметило, что считает удаление приложений VK из App Store политически мотивированным шагом и примером недобросовестной конкуренции. Ведомство попросило ФАС проверить корпорацию с точки зрения соблюдения законов.
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