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Минцифры считает удаление приложений VK политически мотивированным решением - РИА Новости, 25.06.2026
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13:30 25.06.2026 (обновлено: 13:34 25.06.2026)
Минцифры считает удаление приложений VK политически мотивированным решением

Минцифры считает удаление приложений VK из App store политическим решением

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкМужчина держит смартфон
Мужчина держит смартфон - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости / Владимир Песня
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Минцифры РФ считает удаление приложений VK из App Store политически мотивированным решением.
  • Из App Store пропали сервисы, принадлежащие VK, включая «VK Видео», «VK Музыка», «VK Мессенджер», «Одноклассники», «Дзен» и само приложение VK.
  • Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские ведомства вступят в контакт с Apple для получения разъяснений по поводу удаления приложений VK.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Минцифры РФ считает удаление приложений VK из App Store политически мотивированным решением, заявило ведомство.
"Минцифры считает удаление приложений VK из AppStore политически мотивированным решением", - говорится в сообщении.
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В четверг из App Store пропали все сервисы, принадлежащие VK, в частности, "VK Видео", "VK Музыка", "VK Мессенджер", "Одноклассники", "Дзен", а затем и само приложение VK.
В компании подтвердили РИА Новости факт удаления сервисов, заявив, что Apple удалила приложения VK без предупреждений в одностороннем порядке. Там посчитали такие действия американской компании по отношению к российским пользователям "ничем не мотивированными и неприемлемыми".
В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что удаление приложений VK сервисом App Store поднимает вопрос о его надежности и о том, насколько можно ему доверять. Тогда же он добавил, что российские ведомства вступят в контакт с Apple по вопросам удаления приложений VK для получения разъяснений.
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