Минцифры считает удаление приложений VK политически мотивированным решением

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Минцифры РФ считает удаление приложений VK из App Store политически мотивированным решением.
- Из App Store пропали сервисы, принадлежащие VK, включая «VK Видео», «VK Музыка», «VK Мессенджер», «Одноклассники», «Дзен» и само приложение VK.
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские ведомства вступят в контакт с Apple для получения разъяснений по поводу удаления приложений VK.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Минцифры РФ считает удаление приложений VK из App Store политически мотивированным решением, заявило ведомство.
"Минцифры считает удаление приложений VK из AppStore политически мотивированным решением", - говорится в сообщении.
В четверг из App Store пропали все сервисы, принадлежащие VK, в частности, "VK Видео", "VK Музыка", "VK Мессенджер", "Одноклассники", "Дзен", а затем и само приложение VK.
В компании подтвердили РИА Новости факт удаления сервисов, заявив, что Apple удалила приложения VK без предупреждений в одностороннем порядке. Там посчитали такие действия американской компании по отношению к российским пользователям "ничем не мотивированными и неприемлемыми".
В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что удаление приложений VK сервисом App Store поднимает вопрос о его надежности и о том, насколько можно ему доверять. Тогда же он добавил, что российские ведомства вступят в контакт с Apple по вопросам удаления приложений VK для получения разъяснений.