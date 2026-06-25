Песков прокомментировал исключение российских приложений из App Store

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Из App Store пропали все сервисы, принадлежащие VK, включая «VK Видео», «VK Музыка», «VK Мессенджер», «Одноклассники», «Дзен» и само приложение VK.
- Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что исключение российских приложений из App Store наносит ущерб интересам русскоязычных пользователей по всему миру.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Решения об исключении российских приложений из App Store бьют по интересам русскоговорящих пользователей по всему миру, речь о десятках миллионов человек, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В четверг из App Store пропали все сервисы, принадлежащие VK, в частности, "VK Видео", "VK Музыка", "VK Мессенджер", "Одноклассники", "Дзен", а затем и само приложение VK.
"Безусловно, такие решения об исключении наших приложений, тем более таких массовых, из App Store, это бьет по интересам пользователей не только в нашей стране, но и русскоязычного мира, который активно использует VK и все дочерние сервисы. Речь идет о десятках миллионов людей, интересы которых затрагивают подобные странные, по меньшей мере, решения корпорации Apple", - сказал Песков журналистам.