Вендел прибыл в расположение "Зенита" на тренировочном сборе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Полузащитник петербургского "Зенита" Вендел прибыл в расположение клуба на межсезонном сборе.
- Бразильский полузащитник пропустил первую тренировку клуба, за что был оштрафован на 700 тысяч евро за нарушение дисциплины.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Полузащитник петербургского "Зенита" Вендел прибыл в расположение клуба на межсезонном сборе, сообщается в Telegram-канале команды.
В субботу главный тренер клуба Сергей Семак сообщил, что бразильский полузащитник команды Вендел пропустил первую тренировку футбольного клуба на межсезонном сборе.
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"Он на базе", - говорится в сообщении с прикрепленным видео, на котором Вендел прибыл в расположение команды и здоровается с партнерами.
В январе СМИ сообщили, что 28-летний Вендел в течение недели отсутствовал на сборе команды в Катаре. По их информации, клуб оштрафовал его на 700 тысяч евро, что примерно равняется двум месячным зарплатам игрока. Позднее Семак заявил в интервью РИА Новости, что Вендел был наказан за нарушение дисциплины настолько сильно, что вряд ли кому-то захочется повторить подобное.
Вендел перешел в "Зенит" в октябре 2020 года. В составе петербургского клуба бразилец стал пятикратным чемпионом РПЛ, завоевал Кубок России и три Суперкубка страны.