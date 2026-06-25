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Вендел прибыл в расположение "Зенита" на тренировочном сборе - РИА Новости Спорт, 25.06.2026
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Футбол
 
13:01 25.06.2026 (обновлено: 13:12 25.06.2026)
Вендел прибыл в расположение "Зенита" на тренировочном сборе

Полузащитник "Зенита" Вендел прибыл в расположение клуба на межсезонном сборе

© Соцсети ФК "Зенит"Вендел
Вендел - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© Соцсети ФК "Зенит"
Вендел. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Полузащитник петербургского "Зенита" Вендел прибыл в расположение клуба на межсезонном сборе.
  • Бразильский полузащитник пропустил первую тренировку клуба, за что был оштрафован на 700 тысяч евро за нарушение дисциплины.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Полузащитник петербургского "Зенита" Вендел прибыл в расположение клуба на межсезонном сборе, сообщается в Telegram-канале команды.
В субботу главный тренер клуба Сергей Семак сообщил, что бразильский полузащитник команды Вендел пропустил первую тренировку футбольного клуба на межсезонном сборе.
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"Он на базе", - говорится в сообщении с прикрепленным видео, на котором Вендел прибыл в расположение команды и здоровается с партнерами.
В январе СМИ сообщили, что 28-летний Вендел в течение недели отсутствовал на сборе команды в Катаре. По их информации, клуб оштрафовал его на 700 тысяч евро, что примерно равняется двум месячным зарплатам игрока. Позднее Семак заявил в интервью РИА Новости, что Вендел был наказан за нарушение дисциплины настолько сильно, что вряд ли кому-то захочется повторить подобное.
Вендел перешел в "Зенит" в октябре 2020 года. В составе петербургского клуба бразилец стал пятикратным чемпионом РПЛ, завоевал Кубок России и три Суперкубка страны.
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