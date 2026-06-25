Вендел прибыл в расположение "Зенита" на тренировочном сборе

"Он на базе", - говорится в сообщении с прикрепленным видео, на котором Вендел прибыл в расположение команды и здоровается с партнерами.

В январе СМИ сообщили, что 28-летний Вендел в течение недели отсутствовал на сборе команды в Катаре. По их информации, клуб оштрафовал его на 700 тысяч евро, что примерно равняется двум месячным зарплатам игрока. Позднее Семак заявил в интервью РИА Новости, что Вендел был наказан за нарушение дисциплины настолько сильно, что вряд ли кому-то захочется повторить подобное.