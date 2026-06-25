Американский центровой Бингэм покинул УНИКС

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Американский центровой Маркус Бингэм покинул казанский УНИКС.
- Маркус Бингэм перейдет в другой клуб, название которого не сообщается.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Американский центровой Маркус Бингэм покинул казанский УНИКС, сообщается в Telegram-канале баскетбольного клуба.
Он перейдет в другой клуб, название которого не сообщается.
Бингэм перешел в УНИКС в 2025 году и провел за команду 54 матча с учетом плей-офф, в среднем набирая за матч 15,6 очка (второй результат клуба), совершая 7,1 подбора, 1,8 блокшота и 1,4 перехвата. 25-летний баскетболист по итогам единственного сезона был признан лучшим дебютантом прошедшего розыгрыша Единой лиги ВТБ и помог команде дойти до финала турнира.
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