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Американский центровой Бингэм покинул УНИКС - РИА Новости Спорт, 25.06.2026
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Баскетбол
 
18:07 25.06.2026
Американский центровой Бингэм покинул УНИКС

Лучший дебютант Единой лиги ВТБ Бингэм покинул УНИКС после одного сезона в клубе

© Фото : Пресс-служба УНИКСБаскетболисты клуба УНИКС
Баскетболисты клуба УНИКС - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© Фото : Пресс-служба УНИКС
Баскетболисты клуба УНИКС. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Американский центровой Маркус Бингэм покинул казанский УНИКС.
  • Маркус Бингэм перейдет в другой клуб, название которого не сообщается.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Американский центровой Маркус Бингэм покинул казанский УНИКС, сообщается в Telegram-канале баскетбольного клуба.
Он перейдет в другой клуб, название которого не сообщается.
Бингэм перешел в УНИКС в 2025 году и провел за команду 54 матча с учетом плей-офф, в среднем набирая за матч 15,6 очка (второй результат клуба), совершая 7,1 подбора, 1,8 блокшота и 1,4 перехвата. 25-летний баскетболист по итогам единственного сезона был признан лучшим дебютантом прошедшего розыгрыша Единой лиги ВТБ и помог команде дойти до финала турнира.
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