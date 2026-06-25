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Российского хоккеиста обменяли из "Нэшвилла" в "Колорадо" - РИА Новости Спорт, 25.06.2026
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Хоккей
 
00:59 25.06.2026
Российского хоккеиста обменяли из "Нэшвилла" в "Колорадо"

Российского хоккеиста Свечкова обменяли из "Нэшвилла" в "Колорадо"

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкХоккей. Выставочный матч. Россия - Белоруссия. Фёдор Свечков
Хоккей. Выставочный матч. Россия - Белоруссия. Фёдор Свечков - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российский нападающий Федор Свечков перешел в «Колорадо Эвеланш» в результате обмена.
  • Вместе со Свечковым «Колорадо» получил нападающего Закари Л'Эро, а «Нэшвилл» получил форвардов Джека Друри и Чейза Брэдли, а также пик третьего раунда драфта 2029 года.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Российский нападающий Федор Свечков в результате обмена перешел в "Колорадо Эвеланш", сообщается на сайте клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
До этого он представлял "Нэшвилл Предаторз". Вместе со Свечковым "Колорадо" получил нападающего Закари Л'Эро. В обмен на них в "Нэшвилл" перешли форварды Джек Друри и Чейз Брэдли, также клуб получил пик третьего раунда драфта 2029 года.
Свечкову 23 года, он провел два сезона в НХЛ и отметился. Всего на его счету в регулярных чемпионатах 122 матча и 34 очка (12 голов + 22 передачи). Он является воспитанником тольяттинской "Лады", в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) он представлял петербургский СКА и московский "Спартак", суммарно набрав 4 очка (2+2) в 31 матче.
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ХоккейСпортФедор СвечковКолорадо ЭвеланшНэшвилл ПредаторзНациональная хоккейная лига (НХЛ)КХЛ 2025-2026
 
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