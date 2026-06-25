Суд в Армении освободил архиепископа Микаэла Аджапахяна

Краткий пересказ от РИА ИИ Апелляционный суд освободил архиепископа Армянской апостольской церкви Микаэла Аджапахяна из-под домашнего ареста.

Меру пресечения ему изменили на подписку о невыезде.

Приговор суда первой инстанции Еревана отменили, производство по делу передали в Ширакскую область.

Священнослужитель заявил, что не до конца доволен этим решением, так как судьи не оправдали его.

Архиепископа обвиняют в призывах к захвату власти.

ЕРЕВАН, 25 июн — РИА Новости. Апелляционный суд освободил архиепископа Армянской апостольской церкви (ААЦ) Микаэла Аджапахяна из-под домашнего ареста.

« "Суд решил жалобу адвокатов <…> удовлетворить частично. Приговор суда первой инстанции Еревана отменить, передав производство по делу на доследование в суд общей юрисдикции Ширакской области. Меру пресечения Аджапахяну в виде домашнего ареста отменить, сохранив <...> в виде подписки о невыезде", — заявил судья Эдгар Манасян.

Священнослужитель сказал журналистам, что не до конца доволен этим решением, так как так как не добился оправдательного вердикта. При этом его адвокат Ара Зограбян назвал действия судей мужественными с учетом оказываемого на них давления со стороны властей.

В октябре прошлого года суд первой инстанции Еревана приговорил архиепископа к двум годам лишения свободы по делу о призывах к захвату власти. Защита назвала это решение незаконным, а обвинения — сфабрикованными.

В декабре и феврале Аджапахян перенес две операции в медицинском центре "Измирлян". После этого Апелляционный суд перевел его под домашний арест.

В последнее время премьер Армении Никол Пашинян усилил нападки на ААЦ. Ранее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить в нем решающую роль государства.

За поддержку Армянской апостольской церкви и призывы к свержению власти прошлым летом задержали предпринимателя Самвела Карапетяна. Он не признал вину и назвал руководство страны несостоятельным.

Архиепископ Баграт Галстанян, возглавляющий движение "Священная борьба", также попал под арест. Он был лидером протестующих, которые в 2024-м требовали отставки главы армянского правительства.