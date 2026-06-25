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Суд в Армении освободил архиепископа Микаэла Аджапахяна - РИА Новости, 25.06.2026
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15:09 25.06.2026 (обновлено: 16:43 25.06.2026)
Суд в Армении освободил архиепископа Микаэла Аджапахяна

Апелляционный суд Армении освободил Микаэла Аджапахяна и отменил ему приговор

© РИА Новости / Арам Нерсесян | Перейти в медиабанкАрхиепископ Микаэл Аджапахян после заседания Апелляционного суда в Ереване
Архиепископ Микаэл Аджапахян после заседания Апелляционного суда в Ереване - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости / Арам Нерсесян
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Архиепископ Микаэл Аджапахян после заседания Апелляционного суда в Ереване
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Апелляционный суд освободил архиепископа Армянской апостольской церкви Микаэла Аджапахяна из-под домашнего ареста.
  • Меру пресечения ему изменили на подписку о невыезде.
  • Приговор суда первой инстанции Еревана отменили, производство по делу передали в Ширакскую область.
  • Священнослужитель заявил, что не до конца доволен этим решением, так как судьи не оправдали его.
  • Архиепископа обвиняют в призывах к захвату власти.
ЕРЕВАН, 25 июн — РИА Новости. Апелляционный суд освободил архиепископа Армянской апостольской церкви (ААЦ) Микаэла Аджапахяна из-под домашнего ареста.
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"Суд решил жалобу адвокатов <…> удовлетворить частично. Приговор суда первой инстанции Еревана отменить, передав производство по делу на доследование в суд общей юрисдикции Ширакской области. Меру пресечения Аджапахяну в виде домашнего ареста отменить, сохранив <...> в виде подписки о невыезде", — заявил судья Эдгар Манасян.

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Священнослужитель сказал журналистам, что не до конца доволен этим решением, так как так как не добился оправдательного вердикта. При этом его адвокат Ара Зограбян назвал действия судей мужественными с учетом оказываемого на них давления со стороны властей.
В октябре прошлого года суд первой инстанции Еревана приговорил архиепископа к двум годам лишения свободы по делу о призывах к захвату власти. Защита назвала это решение незаконным, а обвинения — сфабрикованными.
В декабре и феврале Аджапахян перенес две операции в медицинском центре "Измирлян". После этого Апелляционный суд перевел его под домашний арест.
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