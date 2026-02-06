Рейтинг@Mail.ru
Армянского архиепископа Микаэла перевели под домашний арест
15:39 06.02.2026
Армянского архиепископа Микаэла перевели под домашний арест
Апелляционный суд Армении перевел архиепископа Армянской апостольской церкви (ААЦ) Микаэла Аджапахяна из тюрьмы под домашний арест, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 06.02.2026
в мире
армения
ереван
самвел карапетян
армянская апостольская церковь
микаел аджапахян (архиепископ)
в мире, армения, ереван, самвел карапетян, армянская апостольская церковь, микаел аджапахян (архиепископ)
В мире, Армения, Ереван, Самвел Карапетян, Армянская апостольская церковь, Микаел Аджапахян (архиепископ)
Армянского архиепископа Микаэла перевели под домашний арест

© Sputnik / Арам Нерсесян | Перейти в медиабанкГлава Ширакской епархии Армянской апостольской церкви, архиепископ Микаэл Аджапахян во время оглашения приговора в зале суда в Ереване
Глава Ширакской епархии Армянской апостольской церкви, архиепископ Микаэл Аджапахян во время оглашения приговора в зале суда в Ереване. Архивное фото
ЕРЕВАН, 6 фев – РИА Новости. Апелляционный суд Армении перевел архиепископа Армянской апостольской церкви (ААЦ) Микаэла Аджапахяна из тюрьмы под домашний арест, передает корреспондент РИА Новости.
В начале октября 2025 года судья суда первой инстанции Еревана Армине Меликсетян приговорила архиепископа Аджапахяна к двум годам лишения свободы по обвинению в призывах к захвату власти. Защита считает приговор незаконным, а обвинения - сфабрикованными.
"Суд, выслушав мнения сторон, принял решение удовлетворить ходатайство об изменении меры пресечения… Аджапахяну, применив комбинированную меру пресечения в виде домашнего ареста и подписки о невыезде", - заявил судья Эдгар Манасян.
Конфликт властей и ААЦ сопровождается преследованием священнослужителей. Сейчас в заключении по различным обвинениям находятся четыре высших иерарха Армянской апостольской церкви. В ААЦ считают их преследование незаконным. Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна, вложившего много средств в развитие Армении, арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо.
Глава Ширакской епархии ААЦ, архиепископ Микаэл Аджапахян в суде Еревана - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
Архиепископу Аджапахяну потребовалась новая операция
4 февраля, 21:51
 
В мире, Армения, Ереван, Самвел Карапетян, Армянская апостольская церковь, Микаел Аджапахян (архиепископ)
 
 
