Армянского архиепископа Микаэла перевели под домашний арест
Армянского архиепископа Микаэла перевели под домашний арест - РИА Новости, 06.02.2026
Армянского архиепископа Микаэла перевели под домашний арест
06.02.2026
армения
ереван
Армянского архиепископа Микаэла перевели под домашний арест
ЕРЕВАН, 6 фев – РИА Новости. Апелляционный суд Армении перевел архиепископа Армянской апостольской церкви (ААЦ) Микаэла Аджапахяна из тюрьмы под домашний арест, передает корреспондент РИА Новости.
В начале октября 2025 года судья суда первой инстанции Еревана Армине Меликсетян приговорила архиепископа Аджапахяна к двум годам лишения свободы по обвинению в призывах к захвату власти. Защита считает приговор незаконным, а обвинения - сфабрикованными.
"Суд, выслушав мнения сторон, принял решение удовлетворить ходатайство об изменении меры пресечения… Аджапахяну, применив комбинированную меру пресечения в виде домашнего ареста и подписки о невыезде", - заявил судья Эдгар Манасян.
Конфликт властей и ААЦ сопровождается преследованием священнослужителей. Сейчас в заключении по различным обвинениям находятся четыре высших иерарха Армянской апостольской церкви. В ААЦ считают их преследование незаконным. Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна, вложившего много средств в развитие Армении, арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо.