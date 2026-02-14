В Армении возбудили уголовное дело против католикоса Гарегина II

ЕРЕВАН, 14 фев — РИА Новости. Прокуратура Армении начала уголовное преследование в отношении католикоса всех армян Гарегина II, сообщил адвокат Ара Зограбян.

« "Сегодня произошло беспрецедентное событие. Прокуратура Армении возбудила уголовное преследование в отношении католикоса всех армян по обвинению в воспрепятствовании исполнению судебного акта, связанного с Арманом Сарояном. Выезд святейшего патриарха из Армении был запрещен, что является попыткой сорвать епископский собор, который должен состояться в Австрии", — сказал он.

Зограбян назвал это исторически позорным шагом со стороны властей.

Ранее СК Армении возбудил уголовное дело после решения Гарегина II лишить сана епископа Геворга Сарояна, поддержавшего власти республики в конфликте с Армянской апостольской церковью. Ведомство утверждает, что суд запретил ААЦ препятствовать Сарояну осуществлять свои полномочия предводителя Масяцотнской епархии.

Пашинян против ААЦ

В последнее время премьер-министр Армении Никол Пашинян усилил нападки на Армянскую апостольскую церковь. Весной прошлого года он опубликовал в соцсетях оскорбительные посты, в том числе с нецензурной лексикой, а затем предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить в нем решающую роль государства.

За поддержку ААЦ и призывы к свержению власти 18 июня задержали предпринимателя Самвела Карапетяна. Он не признал вину и назвал руководство страны несостоятельным.

Архиепископ Баграт Галстанян , возглавляющий движение "Священная борьба", также попал под арест. Он был лидером протестующих, которые в 2024-м требовали отставки главы армянского правительства. Заключили под стражу и архиепископа Микаэла Аджапахяна. Против него возбудили уголовное дело о призывах к захвату власти и нарушению территориальной целостности страны.