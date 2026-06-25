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На саммите в Анкоридже были лишь предложения, а не соглашение, заявил Рубио - РИА Новости, 25.06.2026
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14:47 25.06.2026 (обновлено: 15:25 25.06.2026)
На саммите в Анкоридже были лишь предложения, а не соглашение, заявил Рубио

Рубио: на саммите в Анкоридже были лишь предложения по Украине, а не соглашение

© REUTERS / Eric LeeМарко Рубио
Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© REUTERS / Eric Lee
Марко Рубио. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • США и Россия обсуждали на встрече в Анкоридже лишь предложения, а не окончательную договоренность по Украине, утверждает Рубио.
  • Госсекретарь заявил, что Вашингтон по-прежнему готов играть конструктивную роль в мирном процессе.
ВАШИНГТОН, 25 июн — РИА Новости. США и Россия обсуждали на встрече в Анкоридже лишь предложения, а не окончательную договоренность по Украине, утверждает госсекретарь Марко Рубио.
«
"Соглашения там никогда не было", — сказал он журналистам.
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Так он прокомментировал слова замглавы МИД Сергея Рябкова о том, что Москва видит определенный отход Вашингтона от базовых принципов урегулирования, о которых договорились президенты Владимир Путин и Дональд Трамп на встрече в августе прошлого года.
Рубио добавил, что Штаты по-прежнему готовы играть конструктивную роль в мирном процессе.
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В конце прошлой недели помощник президента Юрий Ушаков подчеркнул, что Москва остается привержена выполнению договоренностей, а другая сторона, судя по всему, оказалась не в состоянии пройти свою часть пути.
Во вторник Владимир Путин на совещании с членами правительства назвал четыре основы для переговоров с Киевом: стамбульские договоренности, модальности Анкориджа, реалии на земле, а также принципы, которые президент обозначил в речи, произнесенной в МИД два года назад.
Весной 2022-го в Турции парафировали проект мирного договора между Россией и Украиной, согласованный во время очных встреч делегаций двух сторон.
На выступлении в Министерстве иностранных дел в 2024 году Путин назвал условия для завершения конфликта: Киев должен вывести войска из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а также отказаться от планов вступить в НАТО.
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