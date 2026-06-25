На саммите в Анкоридже были лишь предложения, а не соглашение, заявил Рубио

Краткий пересказ от РИА ИИ США и Россия обсуждали на встрече в Анкоридже лишь предложения, а не окончательную договоренность по Украине, утверждает Рубио.

Госсекретарь заявил, что Вашингтон по-прежнему готов играть конструктивную роль в мирном процессе.

ВАШИНГТОН, 25 июн — РИА Новости. США и Россия обсуждали на встрече в Анкоридже лишь предложения, а не окончательную договоренность по Украине, утверждает госсекретарь Марко Рубио.

« "Соглашения там никогда не было", — сказал он журналистам.

Так он прокомментировал слова замглавы МИД Сергея Рябкова о том, что Москва видит определенный отход Вашингтона от базовых принципов урегулирования, о которых договорились президенты Владимир Путин и Дональд Трамп на встрече в августе прошлого года.

Рубио добавил, что Штаты по-прежнему готовы играть конструктивную роль в мирном процессе.

В конце прошлой недели помощник президента Юрий Ушаков подчеркнул , что Москва остается привержена выполнению договоренностей, а другая сторона, судя по всему, оказалась не в состоянии пройти свою часть пути.

Во вторник Владимир Путин на совещании с членами правительства назвал четыре основы для переговоров с Киевом: стамбульские договоренности, модальности Анкориджа, реалии на земле, а также принципы, которые президент обозначил в речи, произнесенной в МИД два года назад.

Весной 2022-го в Турции парафировали проект мирного договора между Россией и Украиной, согласованный во время очных встреч делегаций двух сторон.