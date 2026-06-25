Путин выразил соболезнования из-за землетрясения в Венесуэле

- Путин выразил соболезнования из-за разрушительного землетрясения в Венесуэле.
- Президент попросил передать слова поддержки родным и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.
Две серии мощных подземных толчков произошли в 16 километрах от города Морон и в 24 километрах от Сан-Фелипе. Их магнитуда составила 7,5 и 7,2.
Две серии мощных подземных толчков произошли в 16 километрах от города Морон и в 24 километрах от Сан-Фелипе. Их магнитуда составила 7,5 и 7,2.
Национальная геологическая служба США присвоила землетрясению красный уровень опасности, который "требует реагирования на национальном или международном уровне".
Национальная геологическая служба США присвоила землетрясению красный уровень опасности, который "требует реагирования на национальном или международном уровне".
Наиболее сильно толчки ощущались в штатах Трухильо, Яракуй, Карабобо, Арагуа, Миранда, Ла-Гуайра и в столице страны Каракасе, там обрушились десятки зданий.
Наиболее сильно толчки ощущались в штатах Трухильо, Яракуй, Карабобо, Арагуа, Миранда, Ла-Гуайра и в столице страны Каракасе, там обрушились десятки зданий.
По предварительной информации, погибли не менее 32 человек, еще 700 пострадали.
По предварительной информации, погибли не менее 32 человек, еще 700 пострадали.
В Каракасе обрушились здания в районе Сан-Бернардино, исторический район Ла-Канделярия остался без света.
В Каракасе обрушились здания в районе Сан-Бернардино, исторический район Ла-Канделярия остался без света.
Серьезно пострадал столичный аэропорт Майкетия, его закрыли.
Серьезно пострадал столичный аэропорт Майкетия, его закрыли.
Власти республики объявили чрезвычайное положение, штат Ла-Гуайра признали зоной бедствия.
Власти республики объявили чрезвычайное положение, штат Ла-Гуайра признали зоной бедствия.
Для спасения людей из-под завалов мобилизовали службы гражданской обороны, пожарных, полицию и других специалистов.
Для спасения людей из-под завалов мобилизовали службы гражданской обороны, пожарных, полицию и других специалистов.
Более десяти стран предложили Венесуэле помощь.
Более десяти стран предложили Венесуэле помощь.
Как пишет газета The New York Times, землетрясение стало самым сильным в Венесуэле с 1900 года.
Как пишет газета The New York Times, землетрясение стало самым сильным в Венесуэле с 1900 года.
Две серии мощных подземных толчков произошли в 16 километрах от города Морон и в 24 километрах от Сан-Фелипе. Их магнитуда составила 7,5 и 7,2.
Национальная геологическая служба США присвоила землетрясению красный уровень опасности, который "требует реагирования на национальном или международном уровне".
Наиболее сильно толчки ощущались в штатах Трухильо, Яракуй, Карабобо, Арагуа, Миранда, Ла-Гуайра и в столице страны Каракасе, там обрушились десятки зданий.
По предварительной информации, погибли не менее 32 человек, еще 700 пострадали.
В Каракасе обрушились здания в районе Сан-Бернардино, исторический район Ла-Канделярия остался без света.
Серьезно пострадал столичный аэропорт Майкетия, его закрыли.
Власти республики объявили чрезвычайное положение, штат Ла-Гуайра признали зоной бедствия.
Для спасения людей из-под завалов мобилизовали службы гражданской обороны, пожарных, полицию и других специалистов.
Более десяти стран предложили Венесуэле помощь.
Как пишет газета The New York Times, землетрясение стало самым сильным в Венесуэле с 1900 года.