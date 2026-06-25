Путин выразил соболезнования из-за землетрясения в Венесуэле

Как пишет газета The New York Times, землетрясение стало самым сильным в Венесуэле с 1900 года.

По предварительной информации, погибли не менее 32 человек, еще 700 пострадали.

Наиболее сильно толчки ощущались в штатах Трухильо, Яракуй, Карабобо, Арагуа, Миранда, Ла-Гуайра и в столице страны Каракасе, там обрушились десятки зданий.

Две серии мощных подземных толчков произошли в 16 километрах от города Морон и в 24 километрах от Сан-Фелипе. Их магнитуда составила 7,5 и 7,2.

Как пишет газета The New York Times, землетрясение стало самым сильным в Венесуэле с 1900 года.

Как пишет газета The New York Times, землетрясение стало самым сильным в Венесуэле с 1900 года.

По предварительной информации, погибли не менее 32 человек, еще 700 пострадали.

По предварительной информации, погибли не менее 32 человек, еще 700 пострадали.

Наиболее сильно толчки ощущались в штатах Трухильо, Яракуй, Карабобо, Арагуа, Миранда, Ла-Гуайра и в столице страны Каракасе, там обрушились десятки зданий.

Наиболее сильно толчки ощущались в штатах Трухильо, Яракуй, Карабобо, Арагуа, Миранда, Ла-Гуайра и в столице страны Каракасе, там обрушились десятки зданий.

Две серии мощных подземных толчков произошли в 16 километрах от города Морон и в 24 километрах от Сан-Фелипе. Их магнитуда составила 7,5 и 7,2.

Две серии мощных подземных толчков произошли в 16 километрах от города Морон и в 24 километрах от Сан-Фелипе. Их магнитуда составила 7,5 и 7,2.

"Выражаем чувства солидарности и поддержки дружественному венесуэльскому народу в это тяжелое время", — добавил Путин.

Ночью у берегов Венесуэлы произошло мощное землетрясение. Всего было две серии толчков магнитудой 7,2 и 7,5. Они произошли в 16 километрах от города Морон и в 24 километрах от Сан-Фелипе.