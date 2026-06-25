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Путин выразил соболезнования из-за землетрясения в Венесуэле - РИА Новости, 25.06.2026
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12:36 25.06.2026 (обновлено: 13:30 25.06.2026)
Путин выразил соболезнования из-за землетрясения в Венесуэле

Путин выразил соболезнования из-за землетрясения на северо-западе Венесуэлы

© REUTERS / Maxwell BricenoПоследствия землетрясения в Ла-Гуайре
Последствия землетрясения в Ла-Гуайре - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© REUTERS / Maxwell Briceno
Последствия землетрясения в Ла-Гуайре
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Путин выразил соболезнования из-за разрушительного землетрясения в Венесуэле.
  • Президент попросил передать слова поддержки родным и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Президент Владимир Путин выразил соболезнования из-за мощного землетрясения в Венесуэле.
"Уважаемая госпожа Родригес, примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями разрушительного землетрясения на северо-западе Венесуэлы", — говорится в телеграмме на сайте Кремля.
Последствия разрушительного землетрясения в Венесуэле
© REUTERS / Wilmer Azuaje

Две серии мощных подземных толчков произошли в 16 километрах от города Морон и в 24 километрах от Сан-Фелипе. Их магнитуда составила 7,5 и 7,2.

Люди в аэропорту Венесуэлы Майкетия во время землетрясения

Две серии мощных подземных толчков произошли в 16 километрах от города Морон и в 24 километрах от Сан-Фелипе. Их магнитуда составила 7,5 и 7,2.

© REUTERS / Wilmer Azuaje
1 из 10
© AP Photo / Ariana Cubillos

Национальная геологическая служба США присвоила землетрясению красный уровень опасности, который "требует реагирования на национальном или международном уровне".

Последствия землетрясения в Каракасе, Венесуэла

Национальная геологическая служба США присвоила землетрясению красный уровень опасности, который "требует реагирования на национальном или международном уровне".

© AP Photo / Ariana Cubillos
2 из 10
© AP Photo / Adrian Naranjo

Наиболее сильно толчки ощущались в штатах Трухильо, Яракуй, Карабобо, Арагуа, Миранда, Ла-Гуайра и в столице страны Каракасе, там обрушились десятки зданий.

Последствия землетрясения в Каракасе, Венесуэла

Наиболее сильно толчки ощущались в штатах Трухильо, Яракуй, Карабобо, Арагуа, Миранда, Ла-Гуайра и в столице страны Каракасе, там обрушились десятки зданий.

© AP Photo / Adrian Naranjo
3 из 10
© REUTERS / Juan Carlos Hernandez

По предварительной информации, погибли не менее 32 человек, еще 700 пострадали.

Последствия землетрясения в Валенсии, Венесуэла

По предварительной информации, погибли не менее 32 человек, еще 700 пострадали.

© REUTERS / Juan Carlos Hernandez
4 из 10
© AP Photo / Javier Campos

В Каракасе обрушились здания в районе Сан-Бернардино, исторический район Ла-Канделярия остался без света.

Последствия землетрясения в Каракасе, Венесуэла

В Каракасе обрушились здания в районе Сан-Бернардино, исторический район Ла-Канделярия остался без света.

© AP Photo / Javier Campos
5 из 10
© REUTERS / Wilmer Azuaje

Серьезно пострадал столичный аэропорт Майкетия, его закрыли.

Люди в аэропорту Венесуэлы Майкетия во время землетрясения

Серьезно пострадал столичный аэропорт Майкетия, его закрыли.

© REUTERS / Wilmer Azuaje
6 из 10
© AP Photo / Ariana Cubillos

Власти республики объявили чрезвычайное положение, штат Ла-Гуайра признали зоной бедствия.

Последствия землетрясения в Каракасе, Венесуэла

Власти республики объявили чрезвычайное положение, штат Ла-Гуайра признали зоной бедствия.

© AP Photo / Ariana Cubillos
7 из 10
© REUTERS / Fausto Torrealba

Для спасения людей из-под завалов мобилизовали службы гражданской обороны, пожарных, полицию и других специалистов.

Последствия землетрясения в Каракасе, Венесуэла

Для спасения людей из-под завалов мобилизовали службы гражданской обороны, пожарных, полицию и других специалистов.

© REUTERS / Fausto Torrealba
8 из 10
© REUTERS / Maxwell Briceno

Более десяти стран предложили Венесуэле помощь.

Последствия землетрясения в Ла-Гуайре, Венесуэла

Более десяти стран предложили Венесуэле помощь.

© REUTERS / Maxwell Briceno
9 из 10
© REUTERS / Gaby Oraa

Как пишет газета The New York Times, землетрясение стало самым сильным в Венесуэле с 1900 года.

Последствия землетрясения в Каракасе, Венесуэла

Как пишет газета The New York Times, землетрясение стало самым сильным в Венесуэле с 1900 года.

© REUTERS / Gaby Oraa
10 из 10

Две серии мощных подземных толчков произошли в 16 километрах от города Морон и в 24 километрах от Сан-Фелипе. Их магнитуда составила 7,5 и 7,2.

© REUTERS / Wilmer Azuaje
1 из 10

Национальная геологическая служба США присвоила землетрясению красный уровень опасности, который "требует реагирования на национальном или международном уровне".

© AP Photo / Ariana Cubillos
2 из 10

Наиболее сильно толчки ощущались в штатах Трухильо, Яракуй, Карабобо, Арагуа, Миранда, Ла-Гуайра и в столице страны Каракасе, там обрушились десятки зданий.

© AP Photo / Adrian Naranjo
3 из 10

По предварительной информации, погибли не менее 32 человек, еще 700 пострадали.

© REUTERS / Juan Carlos Hernandez
4 из 10

В Каракасе обрушились здания в районе Сан-Бернардино, исторический район Ла-Канделярия остался без света.

© AP Photo / Javier Campos
5 из 10

Серьезно пострадал столичный аэропорт Майкетия, его закрыли.

© REUTERS / Wilmer Azuaje
6 из 10

Власти республики объявили чрезвычайное положение, штат Ла-Гуайра признали зоной бедствия.

© AP Photo / Ariana Cubillos
7 из 10

Для спасения людей из-под завалов мобилизовали службы гражданской обороны, пожарных, полицию и других специалистов.

© REUTERS / Fausto Torrealba
8 из 10

Более десяти стран предложили Венесуэле помощь.

© REUTERS / Maxwell Briceno
9 из 10

Как пишет газета The New York Times, землетрясение стало самым сильным в Венесуэле с 1900 года.

© REUTERS / Gaby Oraa
10 из 10
Президент попросил передать слова поддержки родным и близким погибших, пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.
«
"Выражаем чувства солидарности и поддержки дружественному венесуэльскому народу в это тяжелое время", — добавил Путин.
Ночью у берегов Венесуэлы произошло мощное землетрясение. Всего было две серии толчков магнитудой 7,2 и 7,5. Они произошли в 16 километрах от города Морон и в 24 километрах от Сан-Фелипе.
По последним данным, погибли 164 человека и более 900 получили ранения. Наиболее пострадавшим регионом стал штат Ла-Гуайра, где обрушились десятки зданий, включая восьмиэтажный отель. В латиноамериканской стране ввели режим ЧС.
Как пишет New York Times, землетрясение стало сильнейшим в Венесуэле за 126 лет.
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