NYT: землетрясение в Венесуэле стало сильнейшим в стране за 126 лет

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Венесуэле произошли две серии мощных подземных толчков магнитудой 7,2 и 7,5.
- Землетрясение магнитудой 7,5 стало самым сильным в стране с 1900 года и привело к гибели по меньшей мере 32 человек, более 700 получили ранения.
ВАШИНГТОН, 25 июн - РИА Новости. Произошедшее в среду землетрясение в Венесуэле стало самым сильным в стране с 1900 года, сообщает газета New York Times со ссылкой на данные Геологической службы США (USGS).
В Венесуэле в среду произошли две серии мощных подземных толчков, магнитуда первых, по оценке Геологической службы США, составила 7,2, вторых - 7,5. В результате землетрясения погибли по меньшей мере 32 человека, более 700 получили ранения. В стране продолжаются поисково-спасательные работы и действует режим чрезвычайной ситуации.
"Землетрясение магнитудой 7,5, произошедшее в Венесуэле в среду, стало самым сильным землетрясением, зафиксированным в стране или у ее побережья с 1900 года", - говорится в публикации.
По оценке USGS, это землетрясение может оказаться значительно более смертоносным, чем землетрясение магнитудой 7,7, произошедшее у побережья Венесуэлы 29 октября 1900 года.
Однако оценка магнитуды землетрясения 1900 года была сделана лишь на основе сообщений о разрушениях и последствиях землетрясения из-за отсутствия данных современных сейсмологических приборов, сообщил геофизик USGS Пол Эрл.