В Венесуэле ввели режим ЧП после разрушительного землетрясения

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Венесуэла вводит чрезвычайное положение после сильного землетрясения.
- Всего было две серии толчков магнитудой 7,2 и 7,5.
- Число погибших и пострадавших все еще неизвестно.
- Геологическая служба США считает, что количество жертв может превысить 100 тысяч.
ВАШИНГТОН, 25 июн — РИА Новости. В Венесуэле ввели чрезвычайное положение после разрушительного землетрясения, заявила уполномоченный президент страны Дельси Родригес.
"Мы в этот момент вводим чрезвычайное положение, как это учитывается в нашей конституции", — сообщила она в видеообращении.
© AP Photo / Pedro MatteyЗемлетрясение в Венесуэле. 25 июня 2026
Землетрясение в Венесуэле. 25 июня 2026
© AP Photo / Pedro Mattey
5 из 8
© AP Photo / Ariana CubillosЗемлетрясение в Венесуэле. 25 июня 2026
Землетрясение в Венесуэле. 25 июня 2026
© AP Photo / Ariana Cubillos
6 из 8
© AP Photo / Ariana CubillosЗемлетрясение в Венесуэле. 25 июня 2026
Землетрясение в Венесуэле. 25 июня 2026
© AP Photo / Ariana Cubillos
7 из 8
© AP Photo / Ariana CubillosЗемлетрясение в Венесуэле. 25 июня 2026
Землетрясение в Венесуэле. 25 июня 2026
© AP Photo / Ariana Cubillos
8 из 8
Землетрясение в Венесуэле. 25 июня 2026
© AP Photo / Pedro Mattey
5 из 8
Землетрясение в Венесуэле. 25 июня 2026
© AP Photo / Ariana Cubillos
6 из 8
Землетрясение в Венесуэле. 25 июня 2026
© AP Photo / Ariana Cubillos
7 из 8
Землетрясение в Венесуэле. 25 июня 2026
© AP Photo / Ariana Cubillos
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По данным Национальной геологической службы США, всего было две серии толчков магнитудой 7,2 и 7,5. Они произошли в 16 километрах от города Морон и в 24 километрах от Сан-Фелипе. Ведомство также объявило угрозу цунами.
Бедствие привело к повреждению и полному уничтожению нескольких зданий. Кроме того, есть погибшие и пострадавшие, но их количество пока не уточняется. Американские геологи предполагают, что число жертв с вероятностью 30% может превысить 100 тысяч.
Как рассказал корреспондент РИА Новости, толчки магнитудой 6,9 зафиксировали и на северо-востоке Японии. При этом землетрясение ощущали в Токио и даже на южной части российских Курил. В этом регионе об опасности цунами предупреждать не стали. Информации о разрушениях и раненых не поступало.