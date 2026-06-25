Рейтинг@Mail.ru
В Венесуэле ввели режим ЧП после разрушительного землетрясения - РИА Новости, 25.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:50 25.06.2026 (обновлено: 07:39 25.06.2026)
В Венесуэле ввели режим ЧП после разрушительного землетрясения

В Венесуэле ввели чрезвычайное положение после сильного землетрясения

© AP Photo / Pedro MatteyЗемлетрясение в Венесуэле. 25 июня 2026
Землетрясение в Венесуэле. 25 июня 2026 - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© AP Photo / Pedro Mattey
Землетрясение в Венесуэле. 25 июня 2026
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Венесуэла вводит чрезвычайное положение после сильного землетрясения.
  • Всего было две серии толчков магнитудой 7,2 и 7,5.
  • Число погибших и пострадавших все еще неизвестно.
  • Геологическая служба США считает, что количество жертв может превысить 100 тысяч.
ВАШИНГТОН, 25 июн — РИА Новости. В Венесуэле ввели чрезвычайное положение после разрушительного землетрясения, заявила уполномоченный президент страны Дельси Родригес.
"Мы в этот момент вводим чрезвычайное положение, как это учитывается в нашей конституции", — сообщила она в видеообращении.
© РИА НовостиЗемлетрясение в Венесуэле. 25 июня 2026
Землетрясение в Венесуэле. 25 июня 2026
Землетрясение в Венесуэле. 25 июня 2026
© РИА Новости
1 из 8
© РИА НовостиЗемлетрясение в Венесуэле. 25 июня 2026
Землетрясение в Венесуэле. 25 июня 2026
Землетрясение в Венесуэле. 25 июня 2026
© РИА Новости
2 из 8
© РИА НовостиЗемлетрясение в Венесуэле. 25 июня 2026
Землетрясение в Венесуэле. 25 июня 2026
Землетрясение в Венесуэле. 25 июня 2026
© РИА Новости
3 из 8
© РИА НовостиЗемлетрясение в Венесуэле. 25 июня 2026
Землетрясение в Венесуэле. 25 июня 2026
Землетрясение в Венесуэле. 25 июня 2026
© РИА Новости
4 из 8
© AP Photo / Pedro MatteyЗемлетрясение в Венесуэле. 25 июня 2026
Землетрясение в Венесуэле. 25 июня 2026
Землетрясение в Венесуэле. 25 июня 2026
© AP Photo / Pedro Mattey
5 из 8
© AP Photo / Ariana CubillosЗемлетрясение в Венесуэле. 25 июня 2026
Землетрясение в Венесуэле. 25 июня 2026
Землетрясение в Венесуэле. 25 июня 2026
© AP Photo / Ariana Cubillos
6 из 8
© AP Photo / Ariana CubillosЗемлетрясение в Венесуэле. 25 июня 2026
Землетрясение в Венесуэле. 25 июня 2026
Землетрясение в Венесуэле. 25 июня 2026
© AP Photo / Ariana Cubillos
7 из 8
© AP Photo / Ariana CubillosЗемлетрясение в Венесуэле. 25 июня 2026
Землетрясение в Венесуэле. 25 июня 2026
Землетрясение в Венесуэле. 25 июня 2026
© AP Photo / Ariana Cubillos
8 из 8
Землетрясение в Венесуэле. 25 июня 2026
© РИА Новости
1 из 8
Землетрясение в Венесуэле. 25 июня 2026
© РИА Новости
2 из 8
Землетрясение в Венесуэле. 25 июня 2026
© РИА Новости
3 из 8
Землетрясение в Венесуэле. 25 июня 2026
© РИА Новости
4 из 8
Землетрясение в Венесуэле. 25 июня 2026
© AP Photo / Pedro Mattey
5 из 8
Землетрясение в Венесуэле. 25 июня 2026
© AP Photo / Ariana Cubillos
6 из 8
Землетрясение в Венесуэле. 25 июня 2026
© AP Photo / Ariana Cubillos
7 из 8
Землетрясение в Венесуэле. 25 июня 2026
© AP Photo / Ariana Cubillos
8 из 8
По данным Национальной геологической службы США, всего было две серии толчков магнитудой 7,2 и 7,5. Они произошли в 16 километрах от города Морон и в 24 километрах от Сан-Фелипе. Ведомство также объявило угрозу цунами.
Бедствие привело к повреждению и полному уничтожению нескольких зданий. Кроме того, есть погибшие и пострадавшие, но их количество пока не уточняется. Американские геологи предполагают, что число жертв с вероятностью 30% может превысить 100 тысяч.
Как рассказал корреспондент РИА Новости, толчки магнитудой 6,9 зафиксировали и на северо-востоке Японии. При этом землетрясение ощущали в Токио и даже на южной части российских Курил. В этом регионе об опасности цунами предупреждать не стали. Информации о разрушениях и раненых не поступало.
Землетрясение в Венесуэле. 25 июня 2026 - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
Землетрясение может обойтись Венесуэле в 20 процентов ВВП, считают в США
03:27
 
В миреВенесуэлаЗемлетрясение в ВенесуэлеКаракас
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала