Неймар не смог сдержать слез после победы над Шотландией на ЧМ-2026

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сборная Бразилии обыграла команду Шотландии со счетом 3:0 в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2026 года.
- Неймар вышел на поле на 76-й минуте встречи, это был его первый матч за 981 день.
- Неймар не смог сдержать слез на поле и в раздевалке после матча, он поблагодарил Бога за возможность помочь своей стране.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Нападающий сборной Бразилии Неймар рассказал, что не смог сдержать эмоций в раздевалке после матча третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2026 года против команды Шотландии.
В ночь на четверг по московскому времени сборная Бразилии обыграла команду Шотландии со счетом 3:0. Восстановившийся от травмы Неймар провел первый матч на турнире, выйдя на поле на 76-й минуте встречи. Лучший бомбардир в истории сборной Бразилии (79 голов) вышел на поле в составе национальной команды впервые за 981 день. После завершения матча игрок также не смог сдержать слез на поле.
25 июня 2026 • начало в 01:00
Завершен
07’ • Винисиус Жуниор
45’ • Винисиус Жуниор
60’ • Матеус Кунья
"Я плакал в раздевалке, да. Я благодарю Бога за то, что смог помочь своей стране, я так счастлив", - приводит слова Неймара журналист Фабрицио Романо в соцсети Х.
Бразильцы набрали 7 очков и с первого места в своей группе вышли в 1/16 финала турнира. Чемпионат мира завершится 19 июля.