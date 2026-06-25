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Неймар не смог сдержать слез после победы над Шотландией на ЧМ-2026 - РИА Новости Спорт, 25.06.2026
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Футбол
 
10:10 25.06.2026
Неймар не смог сдержать слез после победы над Шотландией на ЧМ-2026

Неймар признался, что плакал в раздевалке после матча с Шотландией

© REUTERS / Amanda PerobelliНеймар
Неймар - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© REUTERS / Amanda Perobelli
Неймар
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сборная Бразилии обыграла команду Шотландии со счетом 3:0 в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2026 года.
  • Неймар вышел на поле на 76-й минуте встречи, это был его первый матч за 981 день.
  • Неймар не смог сдержать слез на поле и в раздевалке после матча, он поблагодарил Бога за возможность помочь своей стране.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Нападающий сборной Бразилии Неймар рассказал, что не смог сдержать эмоций в раздевалке после матча третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2026 года против команды Шотландии.
В ночь на четверг по московскому времени сборная Бразилии обыграла команду Шотландии со счетом 3:0. Восстановившийся от травмы Неймар провел первый матч на турнире, выйдя на поле на 76-й минуте встречи. Лучший бомбардир в истории сборной Бразилии (79 голов) вышел на поле в составе национальной команды впервые за 981 день. После завершения матча игрок также не смог сдержать слез на поле.
ЧМ по футболу 2026
25 июня 2026 • начало в 01:00
Завершен
Шотландия
0 : 3
Бразилия
07‎’‎ • Винисиус Жуниор
(Райан Роша)
45‎’‎ • Винисиус Жуниор
(Бруно Гимарайнш)
60‎’‎ • Матеус Кунья
(Бруно Гимарайнш)
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"Я плакал в раздевалке, да. Я благодарю Бога за то, что смог помочь своей стране, я так счастлив", - приводит слова Неймара журналист Фабрицио Романо в соцсети Х.
Бразильцы набрали 7 очков и с первого места в своей группе вышли в 1/16 финала турнира. Чемпионат мира завершится 19 июля.
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