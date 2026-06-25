"Вопиющее поведение". Румыния наплевала на МОК и хочет отменить Россию?

Мэр румынского города Клуж-Напока буквально наплевал на решения Международного олимпийского комитета и Международной федерации гимнастики. РИА Новости Спорт рассказывает о происходящем беспределе и очередной попытке загнать российских спортсменов в разряд второсортных.

"Заявления представителей властей румынского города Клуж-Напока о готовности воспрепятствовать выступлению российских спортсменок на Кубке вызова под национальным флагом являются вопиющим нарушением Олимпийской хартии и принципа политической нейтральности спорта". С таким заявлением в четверг утром выступил министр спорта РФ Михаил Дегтярев. Чем же опять отличились западные "партнеры"?

Флаг вернули, спортсмены счастливы

17 мая Исполком Международной федерации гимнастики (World Gymnastics) принял позитивное для российских спортсменов решение, разрешив выступать на соревнованиях под флагом и с гимном РФ. Спустя неделю европейская федерация поддержала данные изменения.

"Это важный шаг к укреплению единства мирового гимнастического сообщества и защите интересов спортсменов, - отметил глава Федерации гимнастики России Олег Белозеров. - Хочу лично поблагодарить президента организации Моринари Ватанабе за последовательную позицию, конструктивный подход и поддержку принципов открытого международного спорта".

"Спортсмены просто счастливы", - рассказывала экс-старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко. А сборная России по художественной гимнастике уже в конце мая отправилась на чемпионат Европы в Болгарии в полноценном статусе. Там же впервые за пять лет под сводами дворца спорта прозвучал национальный гимн РФ. Все благодаря успеху Яны Заикиной в упражнении с лентой среди юниоров.

Конечно, с этим решением были согласны не все. Украинская делегация вновь устроила настоящий цирк в Варне, где проходил турнир. София Краинская демонстративно надела наушники и закрыла глаза во время церемонии награждения. "Зря они это делают, надо уважать победителей", - подчеркнул тогда пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Впрочем, по словам чемпионки Европы Софии Ильтеряковой, поведение украинки не выбило ее из колеи.

Жесткий ответ от World Gymnastics

Но эта ситуация привлекла внимание руководства World Gymnastics. Судя по всему, многим уже действительно осточертели политические провокации в исполнении украинских спортсменов. И 23 июня международная федерация объявила об изменениях правил поведения на церемониях награждения. В документ добавили две статьи:

- Устанавливается абсолютный запрет на любые формы политической, религиозной или расовой агитации на пьедестале почета. Запрещается демонстрация, ношение или использование политических, религиозных либо расовых символов, знаков, лозунгов, транспарантов, элементов одежды или жестов. Также не допускается вывешивание любых флагов, кроме официальных государственных флагов, утвержденных World Gymnastics.

- Вторая статья регламентирует меры ответственности за нарушение вышеуказанного запрета. Подобные действия квалифицируются как серьезные дисциплинарные проступки и могут повлечь за собой дисквалификацию, аннулирование результатов, лишение медалей и титулов. Ответственность за соблюдение правил спортсменами возлагается на национальные федерации; в случае нарушений к ним могут быть применены дисциплинарные и финансовые санкции.

Очередные важные шаги сделал и Международный олимпийский комитет. Сессия МОК в среду внесла важную поправку в Олимпийскую хартию об обеспечении политической нейтральности и защите движения от чрезмерного государственного, политического, социального и экономического влияния.

Румынский мэр пошел против МОК

Но, похоже на то, что до Клуж-Напоки новости доходят с сильным опозданием. Накануне вечером отличился мэр этого румынского города Эмиль Бок.

"Когда я одобрил организацию подобных соревнований в Клуж-Напоке, я знал, что российские спортсмены не могут выступать с флагом и гимном на официальных соревнованиях по художественной гимнастике. Хочу внести полную ясность и недвусмысленность. В Клуж-Напоке российский гимн исполняться не будет, и российский флаг не будет использоваться для представления спортсменов из этой страны", - приводит слова Бока Mediafax.

Олимпийский комитет России сразу же проинформировал о происходящем Международный олимпийский комитет, а Федерация гимнастики России обратилась в World Gymnastics. Учитывая, что соревнования стартуют уже в пятницу, ситуация выглядит тупиковой.

Но есть один неплохой вариант, озвученный первым заместителем председателя комитета по физической культуре и спорту Госдумы Дмитрием Свищевым. Отменить предстоящий этап Кубка вызова и перенести в другую страну. Как сделали недавно с чемпионатом Европы по фехтованию, которого из-за своей узколобости лишилась Эстония.

Более того, даже в самой Румынии быстро поняли, что дело может закончиться очень плохо. Так, глава Федерации художественной гимнастики Румынии Ирина Деляну откровенно признала, что страна рискует потерять право на проведение юниорского чемпионата мира из-за запрета на участие российских спортсменов с флагом и гимном в этапе Кубка вызова.

« "Я видела решение местных властей запретить исполнение российского гимна и флага на соревнованиях в Клуж-Напоке. Теперь мы оказались между молотом и наковальней. Мы слишком малы, чтобы бороться с двумя такими гигантами. Однако следует отметить, что на этих соревнованиях речь идет о детях, и спорт не должен иметь никакого отношения к политике", - приводит слова Деляну ProSport.