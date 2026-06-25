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ФИФА дисквалифицировала футболиста сборной Катара на пять матчей - РИА Новости Спорт, 25.06.2026
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Футбол
 
10:17 25.06.2026
ФИФА дисквалифицировала футболиста сборной Катара на пять матчей

Сломавший ногу футболисту сборной Канады катарец Мадибо отстранен на пять матчей

© REUTERS / Lee SmithАссим Мадибо
Ассим Мадибо - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© REUTERS / Lee Smith
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Полузащитник сборной Катара Ассим Мадибо дисквалифицирован на пять матчей за грубый фол против Исмаэля Коне из сборной Канады.
  • Сборная Канады заняла второе место в квартете В и впервые в своей истории вышла в плей-офф чемпионата мира.
  • Матч 1/16 финала между сборными Канады и ЮАР пройдет 28 июня в Лос-Анджелесе.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Полузащитник сборной Катара Ассим Мадибо, сломавший ногу футболисту команды Канады Исмаэлю Коне в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2026 года, дисквалифицирован на пять матчей, сообщает Би-би-си со ссылкой на дисциплинарный комитет ФИФА.
Встреча прошла в ночь на 19 июня и завершилась крупной победой сборной Канады со счетом 6:0. В начале второго тайма Коне получил травму после удара по ноге со стороны Мадибо, который после видеопросмотра был удален с поля. Коне покинул поле на носилках. Позднее стало известно, что футболист получил перелом ноги и перенес операцию.
Дисциплинарный комитет ФИФА назначил Мадибо дисквалификацию на пять матчей за грубый фол, отмечается, что решение может быть обжаловано.
Сборная Канады завершила групповой этап на втором месте в квартете В и впервые в своей истории вышла в плей-офф чемпионата мира. В 1/16 финала турнира канадцы встретятся со сборной ЮАР, которая финишировала на аналогичной позиции в группе А и также вышли в плей-офф впервые в истории. Матч между сборными пройдет 28 июня в Лос-Анджелесе и начнется в 22:00 мск.
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд в трех странах - США, Канаде и Мексике. Турнир завершится 19 июля. Действующим победителем мирового первенства является сборная Аргентины.
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