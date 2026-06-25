ФИФА дисквалифицировала футболиста сборной Катара на пять матчей

Краткий пересказ от РИА ИИ Полузащитник сборной Катара Ассим Мадибо дисквалифицирован на пять матчей за грубый фол против Исмаэля Коне из сборной Канады.

Сборная Канады заняла второе место в квартете В и впервые в своей истории вышла в плей-офф чемпионата мира.

Матч 1/16 финала между сборными Канады и ЮАР пройдет 28 июня в Лос-Анджелесе.

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Полузащитник сборной Катара Ассим Мадибо, сломавший ногу футболисту команды Канады Исмаэлю Коне в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2026 года, дисквалифицирован на пять матчей, сообщает Би-би-си со ссылкой на дисциплинарный комитет ФИФА.

Встреча прошла в ночь на 19 июня и завершилась крупной победой сборной Канады со счетом 6:0. В начале второго тайма Коне получил травму после удара по ноге со стороны Мадибо, который после видеопросмотра был удален с поля. Коне покинул поле на носилках. Позднее стало известно, что футболист получил перелом ноги и перенес операцию.

Дисциплинарный комитет ФИФА назначил Мадибо дисквалификацию на пять матчей за грубый фол, отмечается, что решение может быть обжаловано.

Сборная Канады завершила групповой этап на втором месте в квартете В и впервые в своей истории вышла в плей-офф чемпионата мира. В 1/16 финала турнира канадцы встретятся со сборной ЮАР, которая финишировала на аналогичной позиции в группе А и также вышли в плей-офф впервые в истории. Матч между сборными пройдет 28 июня в Лос-Анджелесе и начнется в 22:00 мск.