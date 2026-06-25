Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко рассказал о встрече в Минске с представителями Зеленского - РИА Новости, 25.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:17 25.06.2026 (обновлено: 18:55 25.06.2026)
Лукашенко рассказал о встрече в Минске с представителями Зеленского

Лукашенко сообщил о встрече в Минске с представителями Зеленского

Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Лукашенко сообщил, что встречался в Минске с представителями Зеленского после его угроз в адрес Белоруссии.
  • Он предупредил главу киевского режима, что характер боевых действий изменится, если Киев втянет Минск в конфликт.
  • Белорусский лидер получил ответ от украинской стороны заверения, что там понимают последствия.
  • Он призвал Зеленского договариваться по-человечески, а не "пылить и кричать".
  • Позиция Минска миролюбивая, но в любой ситуации Белоруссия будет рядом с Россией.
МИНСК, 25 июн — РИА Новости. Президент Александр Лукашенко сообщил, что встречался в Минске с представителями Владимира Зеленского после его угроз в адрес Белоруссии и предупредил их о последствиях эскалации.
Спустя несколько дней после украинской атаки на автобус в Брянской области, в котором находились юные футболисты из Гомельской области, глава киевского режима пожаловался, что на совместной границе есть техника, которая якобы координирует огонь БЛПА. Он призвал Минск "выключить установки", в противном случае, по его утверждению, "это сделают ВСУ".
Московский Кремль и небоскребы Москва-Сити - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
В Кремле назвали угрозы Зеленского Минску посягательством на суверенитет
22 июня, 13:37
«

"На этом месте недавно были представители Зеленского, прямо сказал: "Ребята, вы передайте своему президенту: если он думает, что можно так вот с нами разговаривать и еще втянуть нас в войну, то он должен понимать, что качество войны мгновенно изменится. Эта война будет совсем другая", — заявил Лукашенко на встрече с губернатором Московской области Андреем Воробьевым.

Белорусский лидер отметил, что получил ответ от украинской стороны: там понимают последствия втягивания республики в конфликт. Политик уточнил, что в приграничье находятся в основном войска теробороны ВСУ, которые не хотят воевать с белорусами, а те также не желают стрелять в них.
«
"Наша позиция миролюбивая. Но в любой ситуации мы будем с Россией рядом. Иначе быть не может", — подчеркнул президент.
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
Лавров: Россия готова принять все меры для защиты Союзного государства
23 июня, 11:16
Лукашенко призвал Киев договариваться по-человечески, а не "пылить и кричать".
Ранее он назвал удар ВСУ по автобусу открытым фашизмом. По его словам, теракт произошел потому, что кому-то не нравится спокойное поведение Минска. Политик поручил взять на контроль расследование атаки вместе с российскими структурами, а также распорядился запретить поездки детских групп за рубеж без специального разрешения и государственного надзора.
Последствия удара по автобусу в Брянской области - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
СК назвал трех исполнителей атаки на автобус с детьми в Брянской области
23 июня, 10:32
 
В миреМинскБелоруссияВладимир ЗеленскийАлександр ЛукашенкоАтака ВСУ на автобус с детьми из БелоруссииВооруженные силы УкраиныБрянская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала