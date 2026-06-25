Лукашенко рассказал о встрече в Минске с представителями Зеленского

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Лукашенко сообщил, что встречался в Минске с представителями Зеленского после его угроз в адрес Белоруссии.
- Он предупредил главу киевского режима, что характер боевых действий изменится, если Киев втянет Минск в конфликт.
- Белорусский лидер получил ответ от украинской стороны заверения, что там понимают последствия.
- Он призвал Зеленского договариваться по-человечески, а не "пылить и кричать".
- Позиция Минска миролюбивая, но в любой ситуации Белоруссия будет рядом с Россией.
МИНСК, 25 июн — РИА Новости. Президент Александр Лукашенко сообщил, что встречался в Минске с представителями Владимира Зеленского после его угроз в адрес Белоруссии и предупредил их о последствиях эскалации.
Спустя несколько дней после украинской атаки на автобус в Брянской области, в котором находились юные футболисты из Гомельской области, глава киевского режима пожаловался, что на совместной границе есть техника, которая якобы координирует огонь БЛПА. Он призвал Минск "выключить установки", в противном случае, по его утверждению, "это сделают ВСУ".
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"На этом месте недавно были представители Зеленского, прямо сказал: "Ребята, вы передайте своему президенту: если он думает, что можно так вот с нами разговаривать и еще втянуть нас в войну, то он должен понимать, что качество войны мгновенно изменится. Эта война будет совсем другая", — заявил Лукашенко на встрече с губернатором Московской области Андреем Воробьевым.
Белорусский лидер отметил, что получил ответ от украинской стороны: там понимают последствия втягивания республики в конфликт. Политик уточнил, что в приграничье находятся в основном войска теробороны ВСУ, которые не хотят воевать с белорусами, а те также не желают стрелять в них.
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"Наша позиция миролюбивая. Но в любой ситуации мы будем с Россией рядом. Иначе быть не может", — подчеркнул президент.
Лукашенко призвал Киев договариваться по-человечески, а не "пылить и кричать".
Ранее он назвал удар ВСУ по автобусу открытым фашизмом. По его словам, теракт произошел потому, что кому-то не нравится спокойное поведение Минска. Политик поручил взять на контроль расследование атаки вместе с российскими структурами, а также распорядился запретить поездки детских групп за рубеж без специального разрешения и государственного надзора.