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Граница Белоруссии с Украиной пылает как никогда, заявил Лукашенко - РИА Новости, 18.06.2026
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12:15 18.06.2026 (обновлено: 14:01 18.06.2026)
Граница Белоруссии с Украиной пылает как никогда, заявил Лукашенко

Лукашенко: граница Белоруссии с Украиной пылает как никогда

© Фото : пресс-служба Президента Республики БеларусьПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© Фото : пресс-служба Президента Республики Беларусь
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Граница Белоруссии с Украиной пылает как никогда, заявил Лукашенко.
  • Он подчеркнул необходимость защиты южных рубежей в усиленном режиме.
  • Атаку ВСУ на автобус с детьми в Брянской области президент назвал открытым фашизмом.
  • По его словам, теракт произошел из-за того, что кому-то не нравится спокойное поведение Минска.
МИНСК, 18 июн — РИА Новости. Ситуация на границе Белоруссии и Украины достигла беспрецедентного накала, заявил глава республики Александр Лукашенко.
"Южная граница — полторы тысячи километров — <...> пылает как никогда. Вот ответ некоторым военным: надо нам защищать южную границу усиленным режимом или не надо? Вот этот ответ: надо. Мы люди военные, нас народ кормит за свой счет для того, чтобы мы могли этот народ защитить", — сказал он.
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Накануне ВСУ ударили по автобусу с детьми в Брянской области. Он ехал из Белоруссии в Геленджик. В салоне были 44 пассажира, из них 28 — ученики ДЮСШ № 2 города Речицы. Погибла женщина, сопровождавшая их. Восемь человек получили ранения.
Случившееся Лукашенко назвал открытым фашизмом. Он заявил, что ждет ответа от Киева. По его словам, теракт произошел из-за того, что кому-то не нравится спокойное поведение Минска. Провокации и попытки втянуть страну в войну могут привести к неприятным последствиям, предупредил белорусский президент.
Он поручил взять на контроль расследование атаки вместе с российскими структурами, а также распорядился запретить поездки детских групп без разрешения и государственного надзора.
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