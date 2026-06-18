Граница Белоруссии с Украиной пылает как никогда, заявил Лукашенко.

"Южная граница — полторы тысячи километров — <...> пылает как никогда. Вот ответ некоторым военным: надо нам защищать южную границу усиленным режимом или не надо? Вот этот ответ: надо. Мы люди военные, нас народ кормит за свой счет для того, чтобы мы могли этот народ защитить", — сказал он.