Зеленский выступил с угрозами в адрес Лукашенко

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Зеленский пожаловался на присутствие на границе с Белоруссией техники, которая якобы координирует огонь.
- Он пригрозил Лукашенко атаками на белорусско-украинской границе.
- Президент Белоруссии заявлял, что военные будут охранять границу в усиленном режиме.
- Об этом он высказывался после атаки ВСУ на автобус с белорусскими детьми в Брянской области.
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский выступил с угрозами в адрес Александра Лукашенко, утверждая, что вдоль двух приграничных областей Белоруссии якобы находятся установки, которые координируют огонь.
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"Пусть выключит эту технику. Я думаю, что ему недели будет достаточно это сделать. <...> Если он этого не сделает, сделаем мы", — сказал глава киевского режима журналистам.
Лукашенко объяснил резкий ответ Зеленскому
15 июня, 23:25
С таким заявлением Зеленский выступил через несколько дней после атаки ВСУ на автобус с белорусскими детьми в Брянской области. Президент Белоруссии называл случившееся открытым фашизмом, заявив, что ждет ответа от Киева.
По словам Лукашенко, теракт произошел из-за того, что кому-то не нравится спокойное поведение Минска. Он предупредил, что провокации и попытки втянуть страну в конфликт могут привести к неприятным последствиям. А из-за беспрецедентного накала на южной границе военные будут охранять ее в усиленном режиме.
Украинские боевики ударили по автобусу при помощи БПЛА 17 июня. Он ехал в Геленджик из города Речицы в Гомельской области Белоруссии. В салоне было 44 пассажира, из них 28 — воспитанники спортивной школы.
Погибла женщина, сопровождавшая их, позже стало известно, что она была беременна. Восемь человек получили ранения. Владимир Путин поручил Минздраву оказать им помощь.