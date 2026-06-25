Жертвами атак ВСУ на Крым стали два человека, включая ребенка

Краткий пересказ от РИА ИИ
- При ночных ударах ВСУ по Крыму погибли два человека, включая ребенка.
- Еще двое мирных жителей пострадали.
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. При ударах ВСУ по Крыму погибли два мирных жителя, включая ребенка, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"В селе Денисовка Симферопольского района и в Красногвардейском районе в результате ночных атак врага погибли два человека, в том числе ребенок", — написал он на платформе "Макс".
Аксенов подчеркнул, что власти окажут помощь семьям погибших. Он добавил, что из-за ударов пострадали еще двое крымчан.
В Минобороны рассказали, что ночью средства ПВО сбили 269 украинских дронов над российскими регионами, включая Крым.
В последнее время ВСУ усилили удары по мирному населению на полуострове. В воскресенье при налете БПЛА на Керченский полуостров погибли четыре человека, 28 получили ранения. В больницы поступили 14 пострадавших. Два ребенка находятся в тяжелом состоянии.
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