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Жертвами атак ВСУ на Крым стали два человека, включая ребенка - РИА Новости, 25.06.2026
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09:24 25.06.2026 (обновлено: 10:27 25.06.2026)
Жертвами атак ВСУ на Крым стали два человека, включая ребенка

В Крыму при ночных атаках ВСУ погибли два человека, включая ребенка

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • При ночных ударах ВСУ по Крыму погибли два человека, включая ребенка.
  • Еще двое мирных жителей пострадали.
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. При ударах ВСУ по Крыму погибли два мирных жителя, включая ребенка, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"В селе Денисовка Симферопольского района и в Красногвардейском районе в результате ночных атак врага погибли два человека, в том числе ребенок", — написал он на платформе "Макс".
Аксенов подчеркнул, что власти окажут помощь семьям погибших. Он добавил, что из-за ударов пострадали еще двое крымчан.
В Минобороны рассказали, что ночью средства ПВО сбили 269 украинских дронов над российскими регионами, включая Крым.
В последнее время ВСУ усилили удары по мирному населению на полуострове. В воскресенье при налете БПЛА на Керченский полуостров погибли четыре человека, 28 получили ранения. В больницы поступили 14 пострадавших. Два ребенка находятся в тяжелом состоянии.
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