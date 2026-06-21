Рейтинг@Mail.ru
В Минздраве рассказали о состоянии детей, пострадавших от удара в Крыму - РИА Новости, 21.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:57 21.06.2026 (обновлено: 11:00 21.06.2026)
В Минздраве рассказали о состоянии детей, пострадавших от удара в Крыму

Двое детей, пострадавших от удара в Крыму, находятся в тяжелом состоянии

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В результате атаки украинских дронов на Керченский полуостров четыре человека погибли, 28 ранены.
  • Состояние двоих детей, пострадавших от удара, оценивается как тяжелое, запланированы телемедицинские консультации со специалистами РДКБ Минздрава России.
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Состояние двоих детей, пострадавших от удара ВСУ в Крыму, тяжелое, запланированы телемедконсультации, сообщил журналистам помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что четыре человека погибли, 28 ранены в результате атаки украинских дронов на Керченский полуостров.
"Состояние двоих детей (пострадавших от атаки ВСУ на Крым - ред.) врачи оценивают как тяжелое, запланировано проведение телемедицинских консультаций со специалистами РДКБ Минздрава России", - сказал Кузнецов.
Заправка автомобиля на автозаправочной станции - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
В Крыму прекратили отпуск топлива на АЗС
Вчера, 10:36
 
Республика КрымРоссияВооруженные силы УкраиныМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала