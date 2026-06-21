В Минздраве рассказали о состоянии детей, пострадавших от удара в Крыму

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В результате атаки украинских дронов на Керченский полуостров четыре человека погибли, 28 ранены.
- Состояние двоих детей, пострадавших от удара, оценивается как тяжелое, запланированы телемедицинские консультации со специалистами РДКБ Минздрава России.
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Состояние двоих детей, пострадавших от удара ВСУ в Крыму, тяжелое, запланированы телемедконсультации, сообщил журналистам помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что четыре человека погибли, 28 ранены в результате атаки украинских дронов на Керченский полуостров.
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