Силы ПВО за ночь уничтожили 269 беспилотников ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Средства ПВО уничтожили 269 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над территорией России за ночь.
- Беспилотные летательные аппараты были уничтожены над территориями 12 областей, Краснодарского края, Московского региона и над акваторией Черного моря.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили 269 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над территорией России за ночь, сообщило журналистам Минобороны РФ.
"В течение ночи в период с 20.00 24 июня до 7.00 25 июня дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 269 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Калужской, Курской, Орловской, Саратовской, Смоленской, Ростовской, Тульской областей, Краснодарского края, Московского региона, Республики Крым и над акваторией Черного моря", - говорится в сообщении.
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