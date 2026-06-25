В Госдуме прокомментировали удаление приложений VK из App Store

Краткий пересказ от РИА ИИ Первый зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин заявил, что хаотичное поведение Apple может привести к потере доверия российских пользователей.

Горелкин считает действия Apple информационной войной и полагает, что они больше напоминают месть, развязанную по указке глобалистских элит.

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Хаотичное поведение Apple может привести к потере доверия российских пользователей, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин.

"Думаю, компании следует объясниться, почему она лишает миллионы людей доступа к привычным сервисам, сначала банковским, потом транспортным, теперь коммуникационным", — написал он на платформе "Макс"

Депутат считает происходящее информационной войной, а действия Apple расценивает как банальную месть, развязанную по указке глобалистских элит. По словам Горелкина, размах их настолько велик, что уже нельзя говорить просто о цифровой дискриминации — речь идет о настоящем терроре.

Объяснять все это санкциями нет смысла, ведь всем известно, что компанию VK в санкционные списки не включали, заключил парламентарий.

Сегодня Apple удалила все сервисы VK из магазина приложений, включая социальную сеть. Под ограничения также попали VK Видео, VK Музыка, VK Мессенджер, Mail, Одноклассники, Юла, VK Знакомства, Дзен, Облако Mail, Маруся, VK Клипы, VK Почта.

В российской компании рассказали, что все сервисы, которые были установлены ранее, продолжат работать. Однако действия американской корпорации приведут к тому, что пользователи перестанут получать push-уведомления.