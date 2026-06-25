Сборная ЮАР впервые вышла в плей-офф ЧМ по футболу

Краткий пересказ от РИА ИИ Сборная ЮАР по футболу победила команду Южной Кореи в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира со счетом 1:0.

Сборная ЮАР набрала 4 очка и заняла второе место в квартете, впервые пробившись в плей-офф чемпионата мира.

Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд и завершится 19 июля.

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Сборная ЮАР по футболу победила команду Южной Кореи в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира, который проходит в США, Канаде и Мексике.

Встреча группы A в Монтеррее завершилась со счетом 1:0. Мяч на 63-й минуте забил Тапело Масеко

Сборная ЮАР набрала 4 очка и заняла второе место в квартете. Южноафриканцы, принимающие участие в мировом первенстве в четвертый раз, впервые пробились в плей-офф. В 1/16 финала турнира они в воскресенье сыграют против канадцев, которые также ранее из группы на чемпионатах мира не выходили.

Команда Южной Кореи стала в группе A третьей с 3 баллами. Сыграют ли южнокорейцы в плей-офф, станет известно позднее. Для попадания в 1/16 финала им нужно будет остаться в восьмерке лучших сборных среди 12 команд, которые займут в своих группах третьи места.