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Сборная ЮАР впервые вышла в плей-офф ЧМ по футболу - РИА Новости Спорт, 25.06.2026
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Футбол
 
06:34 25.06.2026
Сборная ЮАР впервые вышла в плей-офф ЧМ по футболу

Сборная ЮАР обыграла команду Южной Кореи и впервые вышла в плей-офф ЧМ

© Фото : FIFAКубок мира
Кубок мира - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© Фото : FIFA
Кубок мира
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сборная ЮАР по футболу победила команду Южной Кореи в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира со счетом 1:0.
  • Сборная ЮАР набрала 4 очка и заняла второе место в квартете, впервые пробившись в плей-офф чемпионата мира.
  • Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд и завершится 19 июля.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Сборная ЮАР по футболу победила команду Южной Кореи в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира, который проходит в США, Канаде и Мексике.
Встреча группы A в Монтеррее завершилась со счетом 1:0. Мяч на 63-й минуте забил Тапело Масеко.
ЧМ по футболу 2026
25 июня 2026 • начало в 04:00
Завершен
ЮАР
1 : 0
Республика Корея
63‎’‎ • Тапело Масеко
(Тшепанг Мореми)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Сборная ЮАР набрала 4 очка и заняла второе место в квартете. Южноафриканцы, принимающие участие в мировом первенстве в четвертый раз, впервые пробились в плей-офф. В 1/16 финала турнира они в воскресенье сыграют против канадцев, которые также ранее из группы на чемпионатах мира не выходили.
Команда Южной Кореи стала в группе A третьей с 3 баллами. Сыграют ли южнокорейцы в плей-офф, станет известно позднее. Для попадания в 1/16 финала им нужно будет остаться в восьмерке лучших сборных среди 12 команд, которые займут в своих группах третьи места.
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд. Турнир завершится 19 июля.
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