Кириленко поздравил Всеволода Ищенко с выбором на драфте НБА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Всеволода Ищенко выбрали на драфте НБА 2026 года под общим 56-м номером.
- Права на Всеволода Ищенко получил клуб "Даллас Маверикс".
- Президент РФБ Андрей Кириленко и Егор Демин поздравили Всеволода Ищенко с выбором на драфте НБА.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко поздравил россиянина Всеволода Ищенко, который был выбран на драфте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2026 года.
В ночь на четверг защитник краснодарского клуба "Локомотив-Кубань" Ищенко был выбран на драфте НБА под общим 56-м номером. Права на игрока получил "Даллас Маверикс".
"Поздравляю Всеволода Ищенко с выбором на драфте НБА! Это важный шаг в карьере и результат большой работы. Особенно приятно видеть, как российские игроки продолжают заявлять о себе на самом высоком уровне. Желаю не останавливаться на достигнутом и использовать этот шанс по максимуму. Удачи на следующем этапе карьеры", - написал Кириленко в Telegram-канале.
В 2025 году "Бруклин Нетс" выбрал под восьмым номером Егора Демина, что стало самым высоким пиком для россиян за всю историю драфта НБА. Он также присоеденился к поздравлениям Ищенко, сделав публикацию в своем Telegram-канале.
"Хотел написать пару слов по поводу того, что Сева Ищенко был задрафтован в "Даллас"! Очень рад за него и за то, что все больше ребят из России появляются на радарах лучшей лиги мира. Поздравляю Всеволода, его семью и команду с этим достижением", - написал Демин.
Ищенко 21 год. С 2024 года он выступает за краснодарский клуб "Локомотив-Кубань". В завершившемся сезоне Единой лиги ВТБ защитник провел 48 встреч, в которых в среднем набирал 8,7 очка, делал 4,6 подбора и 2,0 передачи. Ищенко в 2026 году стал участником Матча звезд Единой лиги ВТБ, а по итогам регулярного чемпионата был признан лучшим молодым игроком турнира.
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