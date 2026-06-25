Кириленко поздравил Всеволода Ищенко с выбором на драфте НБА

"Хотел написать пару слов по поводу того, что Сева Ищенко был задрафтован в "Даллас"! Очень рад за него и за то, что все больше ребят из России появляются на радарах лучшей лиги мира. Поздравляю Всеволода, его семью и команду с этим достижением", - написал Демин.