Инвесторы вложили рекордную сумму в проекты Дальнего Востока в 2025 году

Краткий пересказ от РИА ИИ
- По итогам 2025 года инвесторы вложили рекордный триллион рублей в проекты Дальнего Востока.
- Это пятая часть от общего объема финансирования региона как за минувший год, так и за десять лет.
- Каждая десятая инициатива посвящена сфере туризма.
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. В проекты Дальнего Востока за прошлый год инвестировали рекордную сумму, заявил генеральный директор КРДВ Николай Запрягаев.
"К нам пришло 674 новых <...> проекта. Инвесторы вложили <...> триллион рублей <...> только в проекты Дальнего Востока", — сказал Запрягаев во время встречи с премьер-министром Михаилом Мишустиным.
По его словам, это пятая часть от общего объема финансирования региона как за минувший год, так и за десять лет.
При этом, как он отметил, каждая десятая инициатива посвящена развитию туризма. По строительству горнолыжных комплексов, гостиниц, спа-центров и баз отдыха заключили порядка 300 соглашений. В итоге за 2025-й число туристических поездок превысило 7,2 миллиона. В пятерку лидеров вошли Приморье, Хабаровский край, Бурятия, Амурская область и Камчатка.
Мишустин обратил внимание, что поиск новых источников инвестиций — это одна из основных задач корпорации.
"Чтобы удержать набранный темп, надо, конечно же, далее очень активно привлекать инвесторов во все регионы Арктики и Дальнего Востока. Реализовывать все намеченные мероприятия, чтобы больше людей хотели приехать не только путешествовать, а чтобы учиться, работать, зарабатывать, жить там", — сказал премьер.
Как он подчеркнул, для этого созданы хорошие условия и возможности. Мерами государственной поддержки воспользовались уже тысячи предприятий.