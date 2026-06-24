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Инвесторы вложили рекордную сумму в проекты Дальнего Востока в 2025 году - РИА Новости, 24.06.2026
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10:46 24.06.2026 (обновлено: 12:31 24.06.2026)
Инвесторы вложили рекордную сумму в проекты Дальнего Востока в 2025 году

Запрягаев: инвесторы вложили 1 трлн руб в проекты Дальнего Востока в 2025 году

© РИА Новости / Александр Миридонов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства России Михаил Мишустин и генеральный директор Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Николай Запрягаев во время встречи. 24 июня 2026
Председатель правительства России Михаил Мишустин и генеральный директор Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Николай Запрягаев во время встречи. 24 июня 2026 - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / Александр Миридонов
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Председатель правительства России Михаил Мишустин и генеральный директор Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Николай Запрягаев во время встречи. 24 июня 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • По итогам 2025 года инвесторы вложили рекордный триллион рублей в проекты Дальнего Востока.
  • Это пятая часть от общего объема финансирования региона как за минувший год, так и за десять лет.
  • Каждая десятая инициатива посвящена сфере туризма.
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. В проекты Дальнего Востока за прошлый год инвестировали рекордную сумму, заявил генеральный директор КРДВ Николай Запрягаев.
"К нам пришло 674 новых <...> проекта. Инвесторы вложили <...> триллион рублей <...> только в проекты Дальнего Востока", — сказал Запрягаев во время встречи с премьер-министром Михаилом Мишустиным.
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По его словам, это пятая часть от общего объема финансирования региона как за минувший год, так и за десять лет.
При этом, как он отметил, каждая десятая инициатива посвящена развитию туризма. По строительству горнолыжных комплексов, гостиниц, спа-центров и баз отдыха заключили порядка 300 соглашений. В итоге за 2025-й число туристических поездок превысило 7,2 миллиона. В пятерку лидеров вошли Приморье, Хабаровский край, Бурятия, Амурская область и Камчатка.
Мишустин обратил внимание, что поиск новых источников инвестиций — это одна из основных задач корпорации.
"Чтобы удержать набранный темп, надо, конечно же, далее очень активно привлекать инвесторов во все регионы Арктики и Дальнего Востока. Реализовывать все намеченные мероприятия, чтобы больше людей хотели приехать не только путешествовать, а чтобы учиться, работать, зарабатывать, жить там", — сказал премьер.
Как он подчеркнул, для этого созданы хорошие условия и возможности. Мерами государственной поддержки воспользовались уже тысячи предприятий.
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ЭкономикаДальний ВостокРоссияМихаил МишустинАрктика
 
 
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