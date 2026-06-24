Число турпоездок на Дальний Восток превысило 7,2 миллиона за 2025 год

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Число совершенных туристических поездок на Дальний Восток превысило 7,2 миллиона за 2025 год, сообщил генеральный директор "Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики" (КРДВ) Николай Запрягаев.

Он отметил, что в пятерку регионов-лидеров по турпотоку вошли Приморье, Хабаровский край, Бурятия, Амурская область и Камчатка.