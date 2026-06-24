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Число турпоездок на Дальний Восток превысило 7,2 миллиона за 2025 год - РИА Новости, 24.06.2026
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Туризм
 
12:08 24.06.2026
Число турпоездок на Дальний Восток превысило 7,2 миллиона за 2025 год

Запрягаев: число турпоездок на Дальний Восток превысило 7,2 миллиона за 2025 год

© РИА Новости / Александр Миридонов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин и генеральный директор Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Николай Запрягаев во время встречи
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и генеральный директор Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Николай Запрягаев во время встречи - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / Александр Миридонов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и генеральный директор Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Николай Запрягаев во время встречи
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Число туристических поездок на Дальний Восток превысило 7,2 миллиона за 2025 год.
  • В пятерку регионов-лидеров вошли Приморье, Хабаровский край, Бурятия, Амурская область и Камчатка.
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Число совершенных туристических поездок на Дальний Восток превысило 7,2 миллиона за 2025 год, сообщил генеральный директор "Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики" (КРДВ) Николай Запрягаев.
"За 2025 год в итоге количество совершенных туристических поездок на Дальний Восток превысило 7,2 миллиона. Это девятипроцентный рост к 2024 году и плюс 42% к доковидному 2019-му", - сказал Запрягаев в ходе встречи с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.
Он отметил, что в пятерку регионов-лидеров по турпотоку вошли Приморье, Хабаровский край, Бурятия, Амурская область и Камчатка.
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ТуризмДальний ВостокРоссияХабаровский крайМихаил Мишустин
 
 
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