Число турпоездок на Дальний Восток превысило 7,2 миллиона за 2025 год

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Число туристических поездок на Дальний Восток превысило 7,2 миллиона за 2025 год.
- В пятерку регионов-лидеров вошли Приморье, Хабаровский край, Бурятия, Амурская область и Камчатка.
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Число совершенных туристических поездок на Дальний Восток превысило 7,2 миллиона за 2025 год, сообщил генеральный директор "Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики" (КРДВ) Николай Запрягаев.
"За 2025 год в итоге количество совершенных туристических поездок на Дальний Восток превысило 7,2 миллиона. Это девятипроцентный рост к 2024 году и плюс 42% к доковидному 2019-му", - сказал Запрягаев в ходе встречи с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.
Он отметил, что в пятерку регионов-лидеров по турпотоку вошли Приморье, Хабаровский край, Бурятия, Амурская область и Камчатка.