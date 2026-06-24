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Мишустин: тысячи компаний воспользовались мерами поддержки правительства - РИА Новости, 24.06.2026
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12:07 24.06.2026 (обновлено: 12:13 24.06.2026)
Мишустин: тысячи компаний воспользовались мерами поддержки правительства

Мишустин: тысячи компаний на Дальнем Востоке используют меры поддержки

© РИА Новости / Александр Миридонов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин и генеральный директор Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Николай Запрягаев во время встречи. 24 июня 2026
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и генеральный директор Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Николай Запрягаев во время встречи. 24 июня 2026 - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / Александр Миридонов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и генеральный директор Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Николай Запрягаев во время встречи. 24 июня 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что тысячи компаний, реализующих масштабные проекты на Дальнем Востоке и в Арктике, воспользовались мерами поддержки правительства.
  • Одна из основных задач «Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики» — привлечение частных инвесторов в отрасли Дальнего Востока и Арктики.
  • Резидентам территорий опережающего развития, Курильских островов, свободного порта Владивостока и особой экономической зоны в Арктике предоставляется комплекс льгот и преференций.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Тысячи компаний, реализующих масштабные проекты на Дальнем Востоке и в Арктике, уже воспользовались мерами поддержки правительства, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
Глава правительства в среду провел встречу с генеральным директором "Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики" Николаем Запрягаевым. Мишустин отметил, что одна из основных задач организации - привлечение в отрасли Дальнего Востока и Арктики частных инвесторов, а для обеспечения предпринимателям комфортных условий ведения бизнеса правительством сформирована обширная нормативно-правовая база.
"И резидентам территорий опережающего развития, Курильских островов, свободного порта Владивостока и особой экономической зоны в Арктике представляется целый комплекс льгот и преференций. Их применяют уже сегодня тысячи предприятий, которые реализуют на Дальнем Востоке и в Арктике масштабные проекты", - сказал Мишустин.
Он напомнил, что по поручению президента России Владимира Путина также был запущен режим международных территорий опережающего развития.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
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