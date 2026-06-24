Мишустин: тысячи компаний воспользовались мерами поддержки правительства

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Тысячи компаний, реализующих масштабные проекты на Дальнем Востоке и в Арктике, уже воспользовались мерами поддержки правительства, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.

"И резидентам территорий опережающего развития, Курильских островов, свободного порта Владивостока и особой экономической зоны в Арктике представляется целый комплекс льгот и преференций. Их применяют уже сегодня тысячи предприятий, которые реализуют на Дальнем Востоке и в Арктике масштабные проекты", - сказал Мишустин.