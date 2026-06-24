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Россиянка заняла третье место на чемпионате мира по стрельбе - РИА Новости Спорт, 24.06.2026
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16:05 24.06.2026 (обновлено: 16:07 24.06.2026)
Россиянка заняла третье место на чемпионате мира по стрельбе

Самофалова взяла бронзу в трапе на чемпионате мира по стрельбе среди юниоров

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Ребенок, пострадавший в результате атаки дрона ВСУ по пассажирскому автобусу в Брянской области, в Минске - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россиянка Ксения Самофалова заняла третье место в соревнованиях в трапе на чемпионате мира по пулевой и стендовой стрельбе среди юниоров, набрав 20 баллов.
  • Международная федерация спортивной стрельбы (ISSF) допустила спортсменов из России и Белоруссии к участию в международных соревнованиях в индивидуальном нейтральном статусе.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Россиянка Ксения Самофалова заняла третье место в соревнованиях в трапе на чемпионате мира по пулевой и стендовой стрельбе среди юниоров, который проходит в немецком городе Зуль.
Самофалова набрала 20 баллов. Победу одержала итальянка Валентина Аркетти (28), которая побила юниорский рекорд в данной дисциплине. Серебро завоевала Элеонора Ибрагимова (25) из Казахстана.
Чемпионат мира завершится 26 июня. Международная федерация спортивной стрельбы (ISSF) допустила спортсменов из России и Белоруссии к участию в международных соревнованиях в индивидуальном нейтральном статусе.
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