Россиянка заняла третье место на чемпионате мира по стрельбе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россиянка Ксения Самофалова заняла третье место в соревнованиях в трапе на чемпионате мира по пулевой и стендовой стрельбе среди юниоров, набрав 20 баллов.
- Международная федерация спортивной стрельбы (ISSF) допустила спортсменов из России и Белоруссии к участию в международных соревнованиях в индивидуальном нейтральном статусе.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Россиянка Ксения Самофалова заняла третье место в соревнованиях в трапе на чемпионате мира по пулевой и стендовой стрельбе среди юниоров, который проходит в немецком городе Зуль.
Самофалова набрала 20 баллов. Победу одержала итальянка Валентина Аркетти (28), которая побила юниорский рекорд в данной дисциплине. Серебро завоевала Элеонора Ибрагимова (25) из Казахстана.
Чемпионат мира завершится 26 июня. Международная федерация спортивной стрельбы (ISSF) допустила спортсменов из России и Белоруссии к участию в международных соревнованиях в индивидуальном нейтральном статусе.