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Семин: Джикии будет непросто завоевать место в старте "Локомотива" - РИА Новости Спорт, 24.06.2026
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Футбол
 
14:35 24.06.2026 (обновлено: 14:38 24.06.2026)
Семин: Джикии будет непросто завоевать место в старте "Локомотива"

Семин: Джикии предстоит большая работа, чтобы завоевать место в "Локомотиве"

© Фото : сайт ФК "Антальяспор"Георгий Джикия
Георгий Джикия - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© Фото : сайт ФК "Антальяспор"
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший главный тренер Юрий Семин заявил, что Георгию Джикии предстоит большая работа, чтобы завоевать место в стартовом составе футбольного клуба «Локомотив».
  • «Локомотив» объявил о подписании экс-капитана «Спартака» Джикии, контракт с клубом рассчитан на один сезон.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Российскому защитнику Георгию Джикии предстоит большая работа, чтобы завоевать место в стартовом составе столичного футбольного клуба "Локомотив", заявил РИА Новости бывший главный тренер железнодорожников и сборной России Юрий Семин.
В среду "Локомотив" объявил о подписании экс-капитана "Спартака" Джикии. Контракт 32-летнего защитника с клубом, воспитанником которого он является, рассчитан на один сезон.
"Это опытный игрок. Игрок, который себя в нашем чемпионате зарекомендовал с лучшей стороны, игрок, который любит побеждать. Другое дело, каковы его кондиции сегодня. Многое будет зависеть от тренеров "Локомотива": если приведут его в порядок, значит, будет боевой единицей. У "Локомотива" достаточное количество квалифицированных игроков в обороне, и ему предстоит большая работа, чтобы завоевать себе стартовое место", - сказал Семин.
В июле 2025 года Джикия перешел в турецкий "Антальяспор", его контракт был рассчитан до лета 2027 года. По итогам сезона-2025/26 команда заняла 16-е место в Суперлиге и вылетела во второй по силе дивизион чемпионата Турции.
Последним клубом Джикии в России были подмосковные "Химки", до этого он восемь сезонов играл за "Спартак" (215 матчей, 5 голов), с которым выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок России. Также на счету Джикии 44 матча и 2 гола за сборную России, с которой он выступил на Кубке конфедераций 2017 года и Евро-2020.
Георгий Джикия - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
Джикия подписал контракт с "Локомотивом"
Вчера, 12:57
 
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