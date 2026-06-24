Семин: Джикии будет непросто завоевать место в старте "Локомотива"

Краткий пересказ от РИА ИИ Бывший главный тренер Юрий Семин заявил, что Георгию Джикии предстоит большая работа, чтобы завоевать место в стартовом составе футбольного клуба «Локомотив».

«Локомотив» объявил о подписании экс-капитана «Спартака» Джикии, контракт с клубом рассчитан на один сезон.

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Российскому защитнику Георгию Джикии предстоит большая работа, чтобы завоевать место в стартовом составе столичного футбольного клуба "Локомотив", заявил РИА Новости бывший главный тренер железнодорожников и сборной России Юрий Семин.

В среду " Локомотив " объявил о подписании экс-капитана " Спартака " Джикии. Контракт 32-летнего защитника с клубом, воспитанником которого он является, рассчитан на один сезон.

"Это опытный игрок. Игрок, который себя в нашем чемпионате зарекомендовал с лучшей стороны, игрок, который любит побеждать. Другое дело, каковы его кондиции сегодня. Многое будет зависеть от тренеров "Локомотива": если приведут его в порядок, значит, будет боевой единицей. У "Локомотива" достаточное количество квалифицированных игроков в обороне, и ему предстоит большая работа, чтобы завоевать себе стартовое место", - сказал Семин.

В июле 2025 года Джикия перешел в турецкий "Антальяспор", его контракт был рассчитан до лета 2027 года. По итогам сезона-2025/26 команда заняла 16-е место в Суперлиге и вылетела во второй по силе дивизион чемпионата Турции.