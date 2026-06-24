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Агент Селюк отметил, что Джикию привел в "Локомотив" враг клуба - РИА Новости Спорт, 24.06.2026
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Футбол
 
16:08 24.06.2026 (обновлено: 16:14 24.06.2026)
Агент Селюк отметил, что Джикию привел в "Локомотив" враг клуба

Селюк назвал худшими трансферы Джикии и Коваленко в "Локомотив"

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкГеоргий Джикия
Георгий Джикия - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Георгий Джикия. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Селюк назвал трансферы Георгия Джикии и Александра Коваленко в московский "Локомотив" худшими.
  • Контракт Георгия Джикии с "Локомотивом" рассчитан на один сезон.
  • Селюк считает, что Джикия не сможет играть на уровне молодых футболистов "Локомотива" из-за возраста.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Футбольный агент Дмитрий Селюк в разговоре с РИА Новости назвал худшими трансферы футболистов Георгия Джикии и Александра Коваленко в московский "Локомотив".
В среду "Локомотив" объявил о подписании экс-капитана "Спартака" Джикии. Контракт 32-летнего защитника с клубом, воспитанником которого он является, рассчитан на один сезон.
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"Считаю, что Джикию привел в клуб враг "Локомотива". Я не против Георгия или кого-либо еще, но он не сможет играть. Он не играл в "Антальяспоре", у него уже не тот возраст, и бегать так много, как молодые ребята "Локомотива", он не сможет. У меня возникает вопрос, зачем он нужен клубу с определенными задачами и считающемуся одним из топ-клубов России", - сказал Селюк.
"Понимаю, что могут сказать: "Джикия нужен в раздевалке, у нас много молодежи, нужен дядька". Но сегодня молодежь такая расторопная, что никакой дядька им напихать не сможет. Они его сразу пошлют, спросят: "Ты кто вообще?" Молодые футболисты сейчас лучше знают, как играть, и они терпеть не могут, когда какой-нибудь пешеход стоит и будет им рассказывать, что должен делать тот или другой игрок. У меня ощущение, что все руководство "Локомотива" сходили к какой-то гадалке, где их напоили отворотами, потому что Коваленко и Джикия - два приобретения команды, хуже не придумать", - добавил он.
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