Агент Селюк отметил, что Джикию привел в "Локомотив" враг клуба

"Считаю, что Джикию привел в клуб враг "Локомотива". Я не против Георгия или кого-либо еще, но он не сможет играть. Он не играл в "Антальяспоре", у него уже не тот возраст, и бегать так много, как молодые ребята "Локомотива", он не сможет. У меня возникает вопрос, зачем он нужен клубу с определенными задачами и считающемуся одним из топ-клубов России", - сказал Селюк.

"Понимаю, что могут сказать: "Джикия нужен в раздевалке, у нас много молодежи, нужен дядька". Но сегодня молодежь такая расторопная, что никакой дядька им напихать не сможет. Они его сразу пошлют, спросят: "Ты кто вообще?" Молодые футболисты сейчас лучше знают, как играть, и они терпеть не могут, когда какой-нибудь пешеход стоит и будет им рассказывать, что должен делать тот или другой игрок. У меня ощущение, что все руководство "Локомотива" сходили к какой-то гадалке, где их напоили отворотами, потому что Коваленко и Джикия - два приобретения команды, хуже не придумать", - добавил он.