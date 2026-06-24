Путин поздравил медиагруппу "Россия сегодня" с 85-летием Совинформбюро

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов международного информационного агентства "Россия сегодня" с 85-летием.
- Российский лидер отметил, что они достойно продолжает традиции предшественников и сохраняет позиции одного из лидеров рынка.
- Глава государства пожелал коллективу новых успехов и достижений.
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Президент Владимир Путин направил поздравительную телеграмму сотрудникам и ветеранам международного информационного агентства "Россия сегодня" в честь 85-летия Совинформбюро.
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"Дорогие друзья! Поздравляю вас с большой, знаменательной датой — 85-летием международного информационного агентства "Россия сегодня".
Российский лидер подчеркнул, что сотрудники агентства по праву гордятся богатой историей, берущей начало с создания в июне 1941 года легендарного Совинформбюро, и многими поколениями известных журналистов, которые в самых сложных условиях с честью выполняли профессиональный долг и задавали высочайшую планку мастерства.
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"Отрадно, что нынешний коллектив МИА "Россия сегодня" достойно продолжает замечательные творческие традиции предшественников, уверенно сохраняет позиции одного из признанных лидеров отечественного и мирового медиарынка. Вы обеспечиваете свою многомиллионную аудиторию оперативными и актуальными новостями, держите руку "на пульсе" событий, опираетесь в работе на передовые, новаторские стратегии и технологии, уделяете неустанное внимание профессиональному становлению талантливой смены".
Он также пожелал коллективу новых успехов и достижений.
К словам президента присоединилась и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
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"Сердечно поздравляю с 85-летием со дня создания вашего агентства! Эта дата — важная веха не только в летописи МИА "Россия сегодня", которую вы встречаете, будучи признанным и заслуженным лидером в информационной сфере, но и значимое событие в жизни всей страны. <....> Вы не только формируете актуальную картину, но и участвуете в создании и укреплении ментального единства нашего многонационального общества, поддерживаете образ России в мире".
Совинформбюро создали 24 июня 1941 года для оперативного освещения положения дел на фронтах. Оно осуществляло руководство работой военных корреспондентов, занималось информационным обеспечением посольств и консульств СССР, иностранных радиовещательных корпораций и радиостанций, телеграфных и газетных агентств, обществ друзей СССР, газет и журналов различных направлений.
В обязанности Совинформбюро также входило информирование общественности западных стран о событиях на советско-германском фронте и работе тыла. Оперативные сводки выходили ежедневно уже с 25 июня 1941 года.
От Советского информбюро ведут свою историю Агентство печати "Новости", РИА Новости и международная медиагруппа "Россия сегодня".