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Путин поздравил медиагруппу "Россия сегодня" с 85-летием Совинформбюро - РИА Новости, 24.06.2026
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85 лет Совинформбюро - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
85 лет Совинформбюро
 
00:48 24.06.2026 (обновлено: 01:29 24.06.2026)
Путин поздравил медиагруппу "Россия сегодня" с 85-летием Совинформбюро

Путин поздравил сотрудников МИА «Россия сегодня» с 85-летием

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов международного информационного агентства "Россия сегодня" с 85-летием.
  • Российский лидер отметил, что они достойно продолжает традиции предшественников и сохраняет позиции одного из лидеров рынка.
  • Глава государства пожелал коллективу новых успехов и достижений.
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Президент Владимир Путин направил поздравительную телеграмму сотрудникам и ветеранам международного информационного агентства "Россия сегодня" в честь 85-летия Совинформбюро.
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"Дорогие друзья! Поздравляю вас с большой, знаменательной датой — 85-летием международного информационного агентства "Россия сегодня".
Президент РФ Владимир Путин
Владимир Путин
президент России
Российский лидер подчеркнул, что сотрудники агентства по праву гордятся богатой историей, берущей начало с создания в июне 1941 года легендарного Совинформбюро, и многими поколениями известных журналистов, которые в самых сложных условиях с честью выполняли профессиональный долг и задавали высочайшую планку мастерства.
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"Отрадно, что нынешний коллектив МИА "Россия сегодня" достойно продолжает замечательные творческие традиции предшественников, уверенно сохраняет позиции одного из признанных лидеров отечественного и мирового медиарынка. Вы обеспечиваете свою многомиллионную аудиторию оперативными и актуальными новостями, держите руку "на пульсе" событий, опираетесь в работе на передовые, новаторские стратегии и технологии, уделяете неустанное внимание профессиональному становлению талантливой смены".
Президент РФ Владимир Путин
Владимир Путин
президент России
Он также пожелал коллективу новых успехов и достижений.
К словам президента присоединилась и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
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"Сердечно поздравляю с 85-летием со дня создания вашего агентства! Эта дата — важная веха не только в летописи МИА "Россия сегодня", которую вы встречаете, будучи признанным и заслуженным лидером в информационной сфере, но и значимое событие в жизни всей страны. <....> Вы не только формируете актуальную картину, но и участвуете в создании и укреплении ментального единства нашего многонационального общества, поддерживаете образ России в мире".
Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации
Валентина Матвиенко
председатель Совета Федерации
Совинформбюро создали 24 июня 1941 года для оперативного освещения положения дел на фронтах. Оно осуществляло руководство работой военных корреспондентов, занималось информационным обеспечением посольств и консульств СССР, иностранных радиовещательных корпораций и радиостанций, телеграфных и газетных агентств, обществ друзей СССР, газет и журналов различных направлений.
В обязанности Совинформбюро также входило информирование общественности западных стран о событиях на советско-германском фронте и работе тыла. Оперативные сводки выходили ежедневно уже с 25 июня 1941 года.
От Советского информбюро ведут свою историю Агентство печати "Новости", РИА Новости и международная медиагруппа "Россия сегодня".
Фотовыставка, посвященная 85-летию Совинформбюро - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
Открылась фотовыставка к 85-летию Совинформбюро
00:06
 
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