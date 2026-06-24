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"От Советского информбюро" — легендарная хроника Великой Отечественной - РИА Новости, 24.06.2026
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00:00 24.06.2026

"От Советского информбюро" — легендарная хроника Великой Отечественной

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В этом году исполняется 85 лет легендарному Совинформбюро, от которого ведут историю Агентство печати "Новости", РИА Новости и медиагруппа "Россия сегодня". О том, как люди с "лейкой" и блокнотом" вели хронику Великой Отечественной, — в фотоленте РИА Новости.
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Совинформбюро было создано 24 июня 1941 года, через два дня после начала Великой Отечественной войны.

Советское информационное бюро было создано 24 июня 1941 года, через два дня после начала Великой Отечественной войны

Совинформбюро было создано 24 июня 1941 года, через два дня после начала Великой Отечественной войны.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Александр Становов | Перейти в медиабанк

Его главной задачей стало круглосуточно и бесперебойно сообщать стране и миру новости с фронта.

На фото: бойцы читают фронтовую газету в перерыве между боями во время битвы за Харьков.

Бойцы читают фронтовую газету в перерыве между боями

Его главной задачей стало круглосуточно и бесперебойно сообщать стране и миру новости с фронта.

На фото: бойцы читают фронтовую газету в перерыве между боями во время битвы за Харьков.

© РИА Новости / Александр Становов
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© РИА Новости / Владимир Иванов | Перейти в медиабанк

"От Советского информбюро" — эти слова, звучавшие из всех радиоприемников, в самые тяжелые дни войны объединяли людей на фронте и в тылу, вселяли мужество и вдохновляли на подвиги.

На фото: агитатор колхоза "Вторая пятилетка" в Хабаровском крае читает сводку колхозницам.

Агитатор колхоза Вторая пятилетка в Хабаровском крае читает колхозницам сводку Совинформбюро

"От Советского информбюро" — эти слова, звучавшие из всех радиоприемников, в самые тяжелые дни войны объединяли людей на фронте и в тылу, вселяли мужество и вдохновляли на подвиги.

На фото: агитатор колхоза "Вторая пятилетка" в Хабаровском крае читает сводку колхозницам.

© РИА Новости / Владимир Иванов
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© РИА Новости / Анатолий Гаранин | Перейти в медиабанк

Сводки обычно состояли из двух частей: из информации от Верховного главнокомандования по итогам каждого дня (об уничтоженных самолетах, танках, живой силе противника) и из новостей, полученных от корреспондентов.

На фото: ночью после боя санитары оказывают помощь раненым бойцам. Крымский фронт, май 1942 года.

Ночью после боя санитары оказывают помощь раненым бойцам. Крымский фронт, май 1942 год

Сводки обычно состояли из двух частей: из информации от Верховного главнокомандования по итогам каждого дня (об уничтоженных самолетах, танках, живой силе противника) и из новостей, полученных от корреспондентов.

На фото: ночью после боя санитары оказывают помощь раненым бойцам. Крымский фронт, май 1942 года.

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
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© РИА Новости / Анатолий Гаранин | Перейти в медиабанк

Оперативные сводки выпускались ежедневно с 25 июня 1941-го. По радио их зачитывал Юрий Левитан, ставший голосом целого поколения.

Диктор Всесоюзного радио Юрий Левитан во время записи передачи в студии, Свердловск, 1941 год

Оперативные сводки выпускались ежедневно с 25 июня 1941-го. По радио их зачитывал Юрий Левитан, ставший голосом целого поколения.

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
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© РИА Новости / Сергей Лоскутов | Перейти в медиабанк

Сводки Совинформбюро выходили до самых последних дней Великой Отечественной войны. Их перестали выпускать лишь после безоговорочной капитуляции фашистской Германии.

На фото: радист партизанского отряда принимает сводки Совинформбюро.

Радист советского партизанского отряда принимает сводки Совинформбюро

Сводки Совинформбюро выходили до самых последних дней Великой Отечественной войны. Их перестали выпускать лишь после безоговорочной капитуляции фашистской Германии.

На фото: радист партизанского отряда принимает сводки Совинформбюро.

© РИА Новости / Сергей Лоскутов
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© РИА Новости / Александр Моклецов | Перейти в медиабанк

В авторский состав Совинформбюро входили примерно 80 человек — известные советские писатели, журналисты, общественные деятели, а также собственные корреспонденты.

На фото: фотокорреспондент Александр Моклецов во время фотосъемки на Ленинградском фронте, зима 1941 года.

Фотокорреспондент Александр Моклецов во время фотосъемки

В авторский состав Совинформбюро входили примерно 80 человек — известные советские писатели, журналисты, общественные деятели, а также собственные корреспонденты.

На фото: фотокорреспондент Александр Моклецов во время фотосъемки на Ленинградском фронте, зима 1941 года.

© РИА Новости / Александр Моклецов
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© РИА Новости / Дмитрий Минскер | Перейти в медиабанк

Аккредитованные для работы на фронте журналисты и фотографы зачислялись в ряды Красной армии, им присваивались офицерские звания.

На фото: военный фотокорреспондент Олег Кнорринг (слева), писатель Василий Гроссман (второй слева) и военный журналист газеты "Красная звезда" Иван Александрович Хитров (второй справа).

Военный фотокорреспондент Олег Борисович Кнорринг, писатель Василий Семенович Гроссман и военный журналист газеты Красная Звезда Иван Александрович Хитров на одном из фронтов

Аккредитованные для работы на фронте журналисты и фотографы зачислялись в ряды Красной армии, им присваивались офицерские звания.

На фото: военный фотокорреспондент Олег Кнорринг (слева), писатель Василий Гроссман (второй слева) и военный журналист газеты "Красная звезда" Иван Александрович Хитров (второй справа).

© РИА Новости / Дмитрий Минскер
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8 из 16
© РИА Новости / Анатолий Гаранин | Перейти в медиабанк

"Военный корреспондент должен стойко переносить лишения и сложности фронтовой жизни, быть дисциплинированным, смелым и готовым в любую минуту к участию в бою, если этого потребует сложившаяся обстановка" — так говорилось в положении о работе военкоров, выпущенном Главным политическим управлением Красной армии.

На фото: корреспондент газеты "Фронтовая иллюстрация" Анатолий Гаранин, 1941 год.

Корреспондент газеты Фронтовая иллюстрация Анатолий Гаранин, 1941 год

"Военный корреспондент должен стойко переносить лишения и сложности фронтовой жизни, быть дисциплинированным, смелым и готовым в любую минуту к участию в бою, если этого потребует сложившаяся обстановка" — так говорилось в положении о работе военкоров, выпущенном Главным политическим управлением Красной армии.

На фото: корреспондент газеты "Фронтовая иллюстрация" Анатолий Гаранин, 1941 год.

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
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© РИА Новости / Ольга Ландер | Перейти в медиабанк

С первых дней войны корреспонденты "с "лейкой" и блокнотом" встали в строй и оставили уникальные свидетельства времени.

На фото: военные фотокорреспонденты Ольга Ландер (в центре) и Марк Редькин (справа). 3-й Украинский фронт.

Военные фотокорреспонденты Ольга Ландер и Марк Редькин, район станции Раздельная

С первых дней войны корреспонденты "с "лейкой" и блокнотом" встали в строй и оставили уникальные свидетельства времени.

На фото: военные фотокорреспонденты Ольга Ландер (в центре) и Марк Редькин (справа). 3-й Украинский фронт.

© РИА Новости / Ольга Ландер
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© РИА Новости / Петр Бернштейн | Перейти в медиабанк

За четыре года фотографы сделали около миллиона кадров. Порой они работали в весьма непростых условиях.

На фото: фронтовой корреспондент газеты "За Родину" Тимофей Мельник снимает бойцов Северо-Западного фронта.

Фронтовой корреспондент газеты За Родину Тимофей Мельник во время съемки бойцов Северо-Западного фронта, район города Старая Русса

За четыре года фотографы сделали около миллиона кадров. Порой они работали в весьма непростых условиях.

На фото: фронтовой корреспондент газеты "За Родину" Тимофей Мельник снимает бойцов Северо-Западного фронта.

© РИА Новости / Петр Бернштейн
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11 из 16
© РИА Новости / Яков Халип | Перейти в медиабанк

Была образована и литературная группа, в работе которой участвовали Вера Инбер, Валентин Катаев, Борис Полевой, Константин Симонов, Николай Тихонов, Алексей Толстой, Илья Эренбург и многие другие.

На фото: Константин Симонов сидит на стволе захваченной немецкой САУ "Фердинанд", подбитой на северном фасе Курской дуги.

Фронтовой корреспондент Константин Симонов сидит на стволе орудия захваченной немецкой САУ Фердинанд, подбитой на северном фасе Курской дуги

Была образована и литературная группа, в работе которой участвовали Вера Инбер, Валентин Катаев, Борис Полевой, Константин Симонов, Николай Тихонов, Алексей Толстой, Илья Эренбург и многие другие.

На фото: Константин Симонов сидит на стволе захваченной немецкой САУ "Фердинанд", подбитой на северном фасе Курской дуги.

© РИА Новости / Яков Халип
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12 из 16
© РИА Новости / Федор Могилевский | Перейти в медиабанк

Как говорил Константин Симонов: "Войну издали не снимешь, войну можно снимать только вблизи!"

На фото: фронтовой кинооператор Роман Кармен ведет съемку в Кенигсберге, 1945 год.

Фронтовой кинооператор Роман Кармен ведет съемку в Кенигсберге

Как говорил Константин Симонов: "Войну издали не снимешь, войну можно снимать только вблизи!"

На фото: фронтовой кинооператор Роман Кармен ведет съемку в Кенигсберге, 1945 год.

© РИА Новости / Федор Могилевский
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13 из 16
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Корреспонденты, фотографы, кинодокументалисты вели подробную летопись Великой Отечественной.

На фото: военный кинооператор Роман Кармен на улице освобожденного Будапешта.

Советский военный кинооператор Роман Кармен у автомобиля на улице освобожденного Будапешта

Корреспонденты, фотографы, кинодокументалисты вели подробную летопись Великой Отечественной.

На фото: военный кинооператор Роман Кармен на улице освобожденного Будапешта.

© РИА Новости
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14 из 16
© РИА Новости / Георгий Петрусов | Перейти в медиабанк

Многие фотокорреспонденты прошли всю войну и дошли до Берлина.

На фото: групповой портрет советских фотожурналистов и кинооператоров у здания Рейхстага.

Групповой портрет советских фотожурналистов и кинооператоров у здания Рейхстага

Многие фотокорреспонденты прошли всю войну и дошли до Берлина.

На фото: групповой портрет советских фотожурналистов и кинооператоров у здания Рейхстага.

© РИА Новости / Георгий Петрусов
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15 из 16
© РИА Новости / Владимир Гребнев | Перейти в медиабанк

Широкую известность получил кадр Евгения Халдея, запечатлевший водружение Красного знамени над зданием Рейхстага. Но не все знают, что он был не единственным фотокорреспондентом, стоявшим 2 мая 1945 года на крыше Рейхстага с камерой. Там же работал корреспондент "Красной звезды" Владимир Гребнев. Негатив своей фотографии он позже сдал в Совинформбюро.

Знамя Победы на здании Рейхстага в Берлине

Широкую известность получил кадр Евгения Халдея, запечатлевший водружение Красного знамени над зданием Рейхстага. Но не все знают, что он был не единственным фотокорреспондентом, стоявшим 2 мая 1945 года на крыше Рейхстага с камерой. Там же работал корреспондент "Красной звезды" Владимир Гребнев. Негатив своей фотографии он позже сдал в Совинформбюро.

© РИА Новости / Владимир Гребнев
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16 из 16
 
ФотоСовинформбюроРИА НовостиВеликая Отечественная война (1941-1945)85-летие Совинформбюро
 
 
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