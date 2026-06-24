"От Советского информбюро" — легендарная хроника Великой Отечественной

Совинформбюро было создано 24 июня 1941 года, через два дня после начала Великой Отечественной войны.
Совинформбюро было создано 24 июня 1941 года, через два дня после начала Великой Отечественной войны.
Его главной задачей стало круглосуточно и бесперебойно сообщать стране и миру новости с фронта.
На фото: бойцы читают фронтовую газету в перерыве между боями во время битвы за Харьков.
Его главной задачей стало круглосуточно и бесперебойно сообщать стране и миру новости с фронта.
На фото: бойцы читают фронтовую газету в перерыве между боями во время битвы за Харьков.
"От Советского информбюро" — эти слова, звучавшие из всех радиоприемников, в самые тяжелые дни войны объединяли людей на фронте и в тылу, вселяли мужество и вдохновляли на подвиги.
На фото: агитатор колхоза "Вторая пятилетка" в Хабаровском крае читает сводку колхозницам.
"От Советского информбюро" — эти слова, звучавшие из всех радиоприемников, в самые тяжелые дни войны объединяли людей на фронте и в тылу, вселяли мужество и вдохновляли на подвиги.
На фото: агитатор колхоза "Вторая пятилетка" в Хабаровском крае читает сводку колхозницам.
Сводки обычно состояли из двух частей: из информации от Верховного главнокомандования по итогам каждого дня (об уничтоженных самолетах, танках, живой силе противника) и из новостей, полученных от корреспондентов.
На фото: ночью после боя санитары оказывают помощь раненым бойцам. Крымский фронт, май 1942 года.
Сводки обычно состояли из двух частей: из информации от Верховного главнокомандования по итогам каждого дня (об уничтоженных самолетах, танках, живой силе противника) и из новостей, полученных от корреспондентов.
На фото: ночью после боя санитары оказывают помощь раненым бойцам. Крымский фронт, май 1942 года.
Оперативные сводки выпускались ежедневно с 25 июня 1941-го. По радио их зачитывал Юрий Левитан, ставший голосом целого поколения.
Оперативные сводки выпускались ежедневно с 25 июня 1941-го. По радио их зачитывал Юрий Левитан, ставший голосом целого поколения.
Сводки Совинформбюро выходили до самых последних дней Великой Отечественной войны. Их перестали выпускать лишь после безоговорочной капитуляции фашистской Германии.
На фото: радист партизанского отряда принимает сводки Совинформбюро.
Сводки Совинформбюро выходили до самых последних дней Великой Отечественной войны. Их перестали выпускать лишь после безоговорочной капитуляции фашистской Германии.
На фото: радист партизанского отряда принимает сводки Совинформбюро.
В авторский состав Совинформбюро входили примерно 80 человек — известные советские писатели, журналисты, общественные деятели, а также собственные корреспонденты.
На фото: фотокорреспондент Александр Моклецов во время фотосъемки на Ленинградском фронте, зима 1941 года.
В авторский состав Совинформбюро входили примерно 80 человек — известные советские писатели, журналисты, общественные деятели, а также собственные корреспонденты.
На фото: фотокорреспондент Александр Моклецов во время фотосъемки на Ленинградском фронте, зима 1941 года.
Аккредитованные для работы на фронте журналисты и фотографы зачислялись в ряды Красной армии, им присваивались офицерские звания.
На фото: военный фотокорреспондент Олег Кнорринг (слева), писатель Василий Гроссман (второй слева) и военный журналист газеты "Красная звезда" Иван Александрович Хитров (второй справа).
Аккредитованные для работы на фронте журналисты и фотографы зачислялись в ряды Красной армии, им присваивались офицерские звания.
На фото: военный фотокорреспондент Олег Кнорринг (слева), писатель Василий Гроссман (второй слева) и военный журналист газеты "Красная звезда" Иван Александрович Хитров (второй справа).
"Военный корреспондент должен стойко переносить лишения и сложности фронтовой жизни, быть дисциплинированным, смелым и готовым в любую минуту к участию в бою, если этого потребует сложившаяся обстановка" — так говорилось в положении о работе военкоров, выпущенном Главным политическим управлением Красной армии.
На фото: корреспондент газеты "Фронтовая иллюстрация" Анатолий Гаранин, 1941 год.
"Военный корреспондент должен стойко переносить лишения и сложности фронтовой жизни, быть дисциплинированным, смелым и готовым в любую минуту к участию в бою, если этого потребует сложившаяся обстановка" — так говорилось в положении о работе военкоров, выпущенном Главным политическим управлением Красной армии.
На фото: корреспондент газеты "Фронтовая иллюстрация" Анатолий Гаранин, 1941 год.
С первых дней войны корреспонденты "с "лейкой" и блокнотом" встали в строй и оставили уникальные свидетельства времени.
На фото: военные фотокорреспонденты Ольга Ландер (в центре) и Марк Редькин (справа). 3-й Украинский фронт.
С первых дней войны корреспонденты "с "лейкой" и блокнотом" встали в строй и оставили уникальные свидетельства времени.
На фото: военные фотокорреспонденты Ольга Ландер (в центре) и Марк Редькин (справа). 3-й Украинский фронт.
За четыре года фотографы сделали около миллиона кадров. Порой они работали в весьма непростых условиях.
На фото: фронтовой корреспондент газеты "За Родину" Тимофей Мельник снимает бойцов Северо-Западного фронта.
За четыре года фотографы сделали около миллиона кадров. Порой они работали в весьма непростых условиях.
На фото: фронтовой корреспондент газеты "За Родину" Тимофей Мельник снимает бойцов Северо-Западного фронта.
Была образована и литературная группа, в работе которой участвовали Вера Инбер, Валентин Катаев, Борис Полевой, Константин Симонов, Николай Тихонов, Алексей Толстой, Илья Эренбург и многие другие.
На фото: Константин Симонов сидит на стволе захваченной немецкой САУ "Фердинанд", подбитой на северном фасе Курской дуги.
Была образована и литературная группа, в работе которой участвовали Вера Инбер, Валентин Катаев, Борис Полевой, Константин Симонов, Николай Тихонов, Алексей Толстой, Илья Эренбург и многие другие.
На фото: Константин Симонов сидит на стволе захваченной немецкой САУ "Фердинанд", подбитой на северном фасе Курской дуги.
Как говорил Константин Симонов: "Войну издали не снимешь, войну можно снимать только вблизи!"
На фото: фронтовой кинооператор Роман Кармен ведет съемку в Кенигсберге, 1945 год.
Как говорил Константин Симонов: "Войну издали не снимешь, войну можно снимать только вблизи!"
На фото: фронтовой кинооператор Роман Кармен ведет съемку в Кенигсберге, 1945 год.
Корреспонденты, фотографы, кинодокументалисты вели подробную летопись Великой Отечественной.
На фото: военный кинооператор Роман Кармен на улице освобожденного Будапешта.
Корреспонденты, фотографы, кинодокументалисты вели подробную летопись Великой Отечественной.
На фото: военный кинооператор Роман Кармен на улице освобожденного Будапешта.
Многие фотокорреспонденты прошли всю войну и дошли до Берлина.
На фото: групповой портрет советских фотожурналистов и кинооператоров у здания Рейхстага.
Многие фотокорреспонденты прошли всю войну и дошли до Берлина.
На фото: групповой портрет советских фотожурналистов и кинооператоров у здания Рейхстага.
Широкую известность получил кадр Евгения Халдея, запечатлевший водружение Красного знамени над зданием Рейхстага. Но не все знают, что он был не единственным фотокорреспондентом, стоявшим 2 мая 1945 года на крыше Рейхстага с камерой. Там же работал корреспондент "Красной звезды" Владимир Гребнев. Негатив своей фотографии он позже сдал в Совинформбюро.
Широкую известность получил кадр Евгения Халдея, запечатлевший водружение Красного знамени над зданием Рейхстага. Но не все знают, что он был не единственным фотокорреспондентом, стоявшим 2 мая 1945 года на крыше Рейхстага с камерой. Там же работал корреспондент "Красной звезды" Владимир Гребнев. Негатив своей фотографии он позже сдал в Совинформбюро.