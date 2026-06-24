"От Советского информбюро" — легендарная хроника Великой Отечественной

Сводки обычно состояли из двух частей: из информации от Верховного главнокомандования по итогам каждого дня (об уничтоженных самолетах, танках, живой силе противника) и из новостей, полученных от корреспондентов.

На фото: ночью после боя санитары оказывают помощь раненым бойцам. Крымский фронт, май 1942 года.