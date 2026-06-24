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В НХЛ одобрили продажу "Питтсбурга" Малкина - РИА Новости Спорт, 24.06.2026
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11:12 24.06.2026 (обновлено: 11:15 24.06.2026)
В НХЛ одобрили продажу "Питтсбурга" Малкина

Совет управляющих НХЛ одобрил продажу "Питтсбурга" Hoffmann Family of Companie

© пресс-служба клуба "Питтсбург Пингвинз"Хоккеисты "Питтсбург Пингвинз"
Хоккеисты Питтсбург Пингвинз - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© пресс-служба клуба "Питтсбург Пингвинз"
Хоккеисты "Питтсбург Пингвинз". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Совет управляющих НХЛ одобрил продажу клуба "Питтсбург Пингвинз" компании Hoffmann Family of Companies.
  • Сумма сделки составит приблизительно 1,75 миллиарда долларов.
  • Сделку должны окончательно завершить до начала драфта НХЛ.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Совет управляющих Национальной хоккейной лиги (НХЛ) единогласно одобрил продажу клуба "Питтсбург Пингвинз" американской фирме по управлению частными инвестициями Hoffmann Family of Companies, сообщается на сайте лиги.
В декабре компания Hoffmann Family of Companies заключила соглашение о приобретении контрольного пакета акций "Питтсбурга" у Fenway Sports Group, которая, в свою очередь, купила команду в 2021 году примерно за 900 млн долларов.
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Комиссар НХЛ Гэри Беттмэн заявил, что сумма сделки составит приблизительно 1,75 млрд долларов. Ожидается, что она будет окончательно завершена в пятницу до начала драфта НХЛ.
"На самом деле, сделка была заключена год назад, поэтому, исходя из оценок на тот момент, это соответствовало тому, что делали Sportico, Forbes и CNBC. Хотя тогда, да и сейчас, я думаю, сумма является заниженной. Хоффманны заключили выгодную сделку. Я продолжаю считать, что сумма занижена, но это нормально", - сказал Беттмэн.
Джефф Хоффман будет занимать должность управляющего "Пингвинз". Его брат Грег станет заместителем управляющего вместе с генеральным менеджером и президентом "Пингвинз" Кайлом Дубасом, а также основателем HF Companies Дэвидом Хоффманом.
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ХоккейСпортГэри БеттмэнForbesПиттсбург ПингвинзНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
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