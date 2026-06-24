В НХЛ одобрили продажу "Питтсбурга" Малкина

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Совет управляющих НХЛ одобрил продажу клуба "Питтсбург Пингвинз" компании Hoffmann Family of Companies.
- Сумма сделки составит приблизительно 1,75 миллиарда долларов.
- Сделку должны окончательно завершить до начала драфта НХЛ.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Совет управляющих Национальной хоккейной лиги (НХЛ) единогласно одобрил продажу клуба "Питтсбург Пингвинз" американской фирме по управлению частными инвестициями Hoffmann Family of Companies, сообщается на сайте лиги.
В декабре компания Hoffmann Family of Companies заключила соглашение о приобретении контрольного пакета акций "Питтсбурга" у Fenway Sports Group, которая, в свою очередь, купила команду в 2021 году примерно за 900 млн долларов.
Комиссар НХЛ Гэри Беттмэн заявил, что сумма сделки составит приблизительно 1,75 млрд долларов. Ожидается, что она будет окончательно завершена в пятницу до начала драфта НХЛ.
"На самом деле, сделка была заключена год назад, поэтому, исходя из оценок на тот момент, это соответствовало тому, что делали Sportico, Forbes и CNBC. Хотя тогда, да и сейчас, я думаю, сумма является заниженной. Хоффманны заключили выгодную сделку. Я продолжаю считать, что сумма занижена, но это нормально", - сказал Беттмэн.
Джефф Хоффман будет занимать должность управляющего "Пингвинз". Его брат Грег станет заместителем управляющего вместе с генеральным менеджером и президентом "Пингвинз" Кайлом Дубасом, а также основателем HF Companies Дэвидом Хоффманом.
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