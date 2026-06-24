В НХЛ одобрили продажу "Питтсбурга" Малкина

В декабре компания Hoffmann Family of Companies заключила соглашение о приобретении контрольного пакета акций "Питтсбурга" у Fenway Sports Group, которая, в свою очередь, купила команду в 2021 году примерно за 900 млн долларов.

"На самом деле, сделка была заключена год назад, поэтому, исходя из оценок на тот момент, это соответствовало тому, что делали Sportico, Forbes и CNBC. Хотя тогда, да и сейчас, я думаю, сумма является заниженной. Хоффманны заключили выгодную сделку. Я продолжаю считать, что сумма занижена, но это нормально", - сказал Беттмэн.