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Минтранс рассказал об обсуждении рисков вождения праворульных машин - РИА Новости, 24.06.2026
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12:51 24.06.2026 (обновлено: 16:17 24.06.2026)
Минтранс рассказал об обсуждении рисков вождения праворульных машин

Минтранс: введение запрета на праворульные машины не обсуждают

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкАвтомобильная пробка в Москве
Автомобильная пробка в Москве - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Автомобильная пробка в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Специалисты изучают риски вождения праворульных машин, речи о введении ограничений не идет, заявили в Минтрансе.
  • Сбор аналитики об особенностях управления такими автомобилями нужен для повышения безопасности на дорогах.
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Специалисты изучают риски вождения праворульных машин, речи о введении ограничений не идет, сообщили РИА Новости в Минтрансе.
Ранее в среду ведомство рассказало, что вместе с МВД, Минпромторгом и ФГУП "НАМИ" анализирует эксплуатацию таких автомобилей. Там пояснили, что это позволит сформировать соответствующие предложения.
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"Речь идет именно об исследовательской и аналитической работе, а не о введении ограничений и каких-либо запретов", — уточнили в Минтрансе.
В ведомстве добавили, что сбор аналитики об особенностях управления праворульными авто нужен для снижения рисков на дорогах.
В мае правительство утвердило план мероприятий по реализации Стратегии повышения безопасности дорожного движения до 2030 года и в перспективе до 2036-го. До 2028-го года ожидается доклад о результатах нынешнего исследования.
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АвтоРоссияНаучно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "НАМИ"Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Министерство транспорта РФ (Минтранс России)
 
 
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