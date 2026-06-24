Минтранс рассказал об обсуждении рисков вождения праворульных машин

Краткий пересказ от РИА ИИ Специалисты изучают риски вождения праворульных машин, речи о введении ограничений не идет, заявили в Минтрансе.

Сбор аналитики об особенностях управления такими автомобилями нужен для повышения безопасности на дорогах.

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Специалисты изучают риски вождения праворульных машин, речи о введении ограничений не идет, сообщили РИА Новости в Минтрансе.

ФГУП "НАМИ" анализирует эксплуатацию таких автомобилей. Там пояснили, что это позволит сформировать соответствующие предложения. Ранее в среду ведомство рассказало , что вместе с МВД, Минпромторгом ианализирует эксплуатацию таких автомобилей. Там пояснили, что это позволит сформировать соответствующие предложения.

"Речь идет именно об исследовательской и аналитической работе, а не о введении ограничений и каких-либо запретов", — уточнили в Минтрансе.

В ведомстве добавили, что сбор аналитики об особенностях управления праворульными авто нужен для снижения рисков на дорогах.