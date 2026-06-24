Минтранс рассказал об обсуждении рисков вождения праворульных машин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Специалисты изучают риски вождения праворульных машин, речи о введении ограничений не идет, заявили в Минтрансе.
- Сбор аналитики об особенностях управления такими автомобилями нужен для повышения безопасности на дорогах.
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Специалисты изучают риски вождения праворульных машин, речи о введении ограничений не идет, сообщили РИА Новости в Минтрансе.
Ранее в среду ведомство рассказало, что вместе с МВД, Минпромторгом и ФГУП "НАМИ" анализирует эксплуатацию таких автомобилей. Там пояснили, что это позволит сформировать соответствующие предложения.
"Речь идет именно об исследовательской и аналитической работе, а не о введении ограничений и каких-либо запретов", — уточнили в Минтрансе.
В ведомстве добавили, что сбор аналитики об особенностях управления праворульными авто нужен для снижения рисков на дорогах.
В мае правительство утвердило план мероприятий по реализации Стратегии повышения безопасности дорожного движения до 2030 года и в перспективе до 2036-го. До 2028-го года ожидается доклад о результатах нынешнего исследования.