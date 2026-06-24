В России проанализируют риски эксплуатации праворульных автомобилей

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Специалисты изучают вопрос, связанный с рисками эксплуатации праворульных автомобилей в России.
- До 2028 года ожидается доклад по этой теме.
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Специалисты изучают вопрос, связанный с вождением праворульных автомобилей в России, сообщили РИА Новости в Минтрансе.
"В настоящее время проводится межведомственная работа по оценке рисков эксплуатации праворульных автомобилей. Комплексный анализ осуществляется МВД совместно с Минпромторгом и ФГУП "НАМИ", — заявили в министерстве.
Минтранс также принимает участие в обсуждении. Полученные данные позволят сформировать соответствующие предложения.
В мае правительство утвердило план мероприятий по реализации Стратегии повышения безопасности дорожного движения до 2030 года и в перспективе до 2036-го.
Несколько ведомств должны оценить риски эксплуатации машин с правым расположением руля. До 2028 года ожидается доклад о результатах.