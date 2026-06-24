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В России проанализируют риски эксплуатации праворульных автомобилей - РИА Новости, 24.06.2026
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03:14 24.06.2026 (обновлено: 09:34 24.06.2026)
В России проанализируют риски эксплуатации праворульных автомобилей

Минтранс и МВД оценивают риски эксплуатации праворульных автомобилей

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкПраворульные хетчбэки марки Honda
Праворульные хетчбэки марки Honda - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Праворульные хетчбэки марки Honda. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Специалисты изучают вопрос, связанный с рисками эксплуатации праворульных автомобилей в России.
  • До 2028 года ожидается доклад по этой теме.
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Специалисты изучают вопрос, связанный с вождением праворульных автомобилей в России, сообщили РИА Новости в Минтрансе.
"В настоящее время проводится межведомственная работа по оценке рисков эксплуатации праворульных автомобилей. Комплексный анализ осуществляется МВД совместно с Минпромторгом и ФГУП "НАМИ", — заявили в министерстве.
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