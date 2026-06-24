В России проанализируют риски эксплуатации праворульных автомобилей

Краткий пересказ от РИА ИИ Специалисты изучают вопрос, связанный с рисками эксплуатации праворульных автомобилей в России.

До 2028 года ожидается доклад по этой теме.

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Специалисты изучают вопрос, связанный с вождением праворульных автомобилей в России, сообщили РИА Новости в Минтрансе.

"В настоящее время проводится межведомственная работа по оценке рисков эксплуатации праворульных автомобилей. Комплексный анализ осуществляется МВД совместно с Минпромторгом и ФГУП "НАМИ" , — заявили в министерстве.

Минтранс также принимает участие в обсуждении. Полученные данные позволят сформировать соответствующие предложения.

В мае правительство утвердило план мероприятий по реализации Стратегии повышения безопасности дорожного движения до 2030 года и в перспективе до 2036-го.