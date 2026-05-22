В России оценят риски на дорогах от праворульных автомобилей

Краткий пересказ от РИА ИИ Минтранс России совместно с Минпромторгом, МВД и ФГУП «НАМИ» проведут исследование рисков участия в дорожном движении автомобилей с правым расположением руля.

Доклад о результатах исследования должен быть представлен в правительство до 2028 года.

Минпросвещения, МВД и Минпромторг России проработают вопрос о разработке программ специального обучения водителей управлению автомобилями с правым рулем и представят доклад до 2027 года.

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Минтранс России совместно с Минпромторгом, МВД и ФГУП "НАМИ" оценят риски участия в дорожном движении автомобилей с правым расположением руля, следует из документа правительства РФ, с которым ознакомилось РИА Новости.

"Проведение комплексного исследования рисков участия в дорожном движении транспортных средств с правым расположением рулевого управления", - говорится в документе.

Доложить в правительство о результатах исследования поручено Минтрансу, МВД, Минпромторгу России и ФГУП " НАМИ " до 2028 года.

Помимо этого, власти проработают вопрос целесообразности разработки программ специального обучения водителей управлению транспортными средствами с правым рулем в тех регионах, где на такие автомобили приходится значительная доля парка машин.

Доклад в кабмин по этому вопросу до 2027 года предоставят Минпросвещения, МВД и Минпромторг России.