Кравцов раскрыл подробности изменений в ЕГЭ по обществознанию

Краткий пересказ от РИА ИИ Изменения в контрольные измерительные материалы ЕГЭ по обществознанию будут внесены через два учебных года.

Школьники, которые будут сдавать ЕГЭ в следующем учебном году, будут сдавать его по действующей программе.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн - РИА Новости. Изменения в контрольные измерительные материалы ЕГЭ по обществознанию будут внесены через два учебных года, когда школьники уже освоят новый курс и учебник, главным редактором которого стал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, заявил в рамках ПМЮФ глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

"Изменения контрольных измерительных материалов (ЕГЭ по обществознанию - ред.) в соответствии с новым курсом, с новым учебником будут через два учебных года, когда ребята уже освоят данный предмет, данный учебник", - сказал Кравцов журналистам.

Он отметил, что школьникам не нужно переживать.

"Те ребята, которые сегодня учатся и в следующем учебном году будут сдавать единый государственный экзамен, они будут сдавать его по той действующей программе, которая сегодня реализуется в школе", - подчеркнул Кравцов.

Ранее стало известно, что ученики 9-10-х классов будут обучаться по новым учебникам обществознания с 1 сентября этого года, а учащиеся 11-го класса - с 1 сентября 2027 года.