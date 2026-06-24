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Кравцов раскрыл подробности изменений в ЕГЭ по обществознанию - РИА Новости, 24.06.2026
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10:30 24.06.2026 (обновлено: 11:32 24.06.2026)
Кравцов раскрыл подробности изменений в ЕГЭ по обществознанию

Кравцов: ЕГЭ по обществознанию изменят, когда школьники освоят новый учебник

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкСергей Кравцов
Сергей Кравцов - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Сергей Кравцов . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Изменения в контрольные измерительные материалы ЕГЭ по обществознанию будут внесены через два учебных года.
  • Школьники, которые будут сдавать ЕГЭ в следующем учебном году, будут сдавать его по действующей программе.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн - РИА Новости. Изменения в контрольные измерительные материалы ЕГЭ по обществознанию будут внесены через два учебных года, когда школьники уже освоят новый курс и учебник, главным редактором которого стал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, заявил в рамках ПМЮФ глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.
"Изменения контрольных измерительных материалов (ЕГЭ по обществознанию - ред.) в соответствии с новым курсом, с новым учебником будут через два учебных года, когда ребята уже освоят данный предмет, данный учебник", - сказал Кравцов журналистам.
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Он отметил, что школьникам не нужно переживать.
"Те ребята, которые сегодня учатся и в следующем учебном году будут сдавать единый государственный экзамен, они будут сдавать его по той действующей программе, которая сегодня реализуется в школе", - подчеркнул Кравцов.
Ранее стало известно, что ученики 9-10-х классов будут обучаться по новым учебникам обществознания с 1 сентября этого года, а учащиеся 11-го класса - с 1 сентября 2027 года.
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